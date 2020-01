Cena con delitto: Daniel Craig sogna di comparire nel sequel

Daniel Craig vorrebbe recitare nel sequel di Cena con delitto. Dopo il successo del whodunnit, il regista e sceneggiatore Rian Johnson sarebbe già al lavoro sul seguito che potrebbe vedere il ritorno di Craig nei panni del buffo detective Benoit Blanc.

Negli ultimi anni Daniel Craig è stato spesso impegnato con il James Bond franchise. Adesso la sua presenza nei panni di Bond sta per concludersi, il 9 aprile ci sarà l'uscita italiana di No Time to Die, uno dei film più attesi del 2020. Conclusi gli impegni promozionali, il divo inglese potrebbe essere pronto a fare ritorno sul set per risolvere un nuovo mistero.

In un'intervista con EW, Daniel Craig ha espresso il suo entusiasmo all'idea di tornare nei panni di Blanc:

"Sarei felicissimo. Fare qualsiasi cosa per Rian Johnson. Se scriverà qualcosa, lo farò. Perché non dovrei? Mi sono divertito un sacco. É quello che cerchiamo tutti per lavorare e accade così raramente."

Qui la nostra recensione di Cena con delitto - Knives Out. Qualche settimana fa Rian Johnson ha confermato di stare lavorando al sequel che, a eccezione di Benoit Blanc, vedrà tutti personaggi nuovi. Al momento, però, Lionsgate non ha ancora approvato il progetto. Visto il successo commerciale, però, dovrebbe essere solo questione di tempo.