Captain Marvel: nel nuovo teaser Nick Fury consegna il cercapersone a Carol Danvers!

Marvel Studios ha diffuso un gustoso teaser trailer internazionale di Captain Marvel che rivela uno degli oggetti cult dell'MCU, il famoso cercapersone di Nick Fury anticipato nella scena post-credits di Avengers: Infinity War. Nel teaser vediamo il momento esatto in cui Nick Fury lo consegna nelle mani di Carol Danvers.

Nel frattempo una nuova immagine di Captain Marvel diffusa sui social mostra Brie Larson pronta all'azione.

Captain Marvel[ è una delle tre pellicole Marvel in arrivo nel 2019, per l'esattezza il 6 marzo (qui potete leggere il nostro approfondimento sul personaggio di Captain Marvel). Seguiranno Avengers: Endgame a maggio, con il ritorno di Carol Danvers con un ruolo chiave, e Spider-Man: Far From Home a luglio.

Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, segue Carol Danvers mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è ambientato in un'epoca del Marvel Cinematic Universe non ancora esplorata.

Fanno parte del cast di Captain Marvel anche Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace e Jude Law. Inoltre Clark Gregg sarà l'Agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.

