Captain Marvel: Brie Larson e Clark Gregg sono impegnati nei reshoots!

A sorpresa, scopriamo che sono in corso i reshoots di Captain Marvel. A quanto pare Marvel avrebbe richiesto scene aggiuntive per aggiustare alcune sequenze, prassi comune per titoli importanti. JustJared.com svelerebbe la presenza sul set della protagonista Brie Larson, che interpreta Carol Danvers, futura Capitan Marvel, e anche di Clark Gregg, che veste i panni dell'Agente dello SHIELD Phil Coulson in versione giovanile.

Le riprese di Captain Marvel, in origine, si erano concluse a luglio. Naturalmente i reshoots non dovrebbero modificare la data di uscita di Captain Marvel, fissata per il 6 marzo 2019.

Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, segue Carol Danvers (Brie Larson) mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è ambientato in un'epoca del Marvel Cinematic Universe non ancora esplorata.

Oltre a Brie Larson, fanno parte del cast di Captain Marvel anche Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace e Jude Law. Inoltre Clark Gregg sarà l'Agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.

