Captain Marvel: la versione Ultra-HD 4K (2 Blu-Ray) del film è in offerta su Amazon

Su Amazon i fan di Captain Marvel possono trovare il film in versione Ultra-HD 4K (2 Blu-Ray) in sconto; ricordandovi che si tratta di un'offerta a tempo!

Pur con tutte le riserve del caso, Captain Marvel resta un film sicuramente affascinante, specialmente nella comprensione di alcune dinamiche narrative insite nell'MCU. Oltre a fare la conoscenza di uno dei personaggi più potenti di sempre, in questo caso ci si relaziona con un'invasione aliena ed origin story che riesce comunque a lasciare il segno, a modo suo, rimandando a una serie di lavori successivi anche apprezzati dagli appassionati. L'idea di tornare indietro nel tempo, riavvolgendo gli anni dell'universo narrativo in questione desta quel fascino intrigante che ancora oggi ha presa su una fetta specifica di pubblico.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare Captain Marvel Ultra-HD 4K (2 Blu-Ray) in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 18,80€, con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente. Affrettatevi che si tratta di un'offerta a tempo!

Captain Marvel Ultra-HD 4K (2 Blu-Ray)

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", Captain Marvel Ultra-HD 4K (2 Blu-Ray) viene così introdotto: "Scopri le origini di Captain Marvel! Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è un'avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell'Universo Cinematografico Marvel. Il film segue le vicende che portano Carol Danvers a diventare uno degli eroi più potenti dell'universo. Quando una guerra galattica tra due razze aliene raggiunge la Terra, Danvers viene coinvolta nel conflitto insieme a un piccolo gruppo di alleati!".

The Marvels: Brie Larson delusa dalle critiche del fandom tossico, dirà addio all'MCU?

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare Captain Marvel Ultra-HD 4K (2 Blu-Ray) su Amazon. Un acquisto come questo può trasformarsi sia in qualcosa per voi stessi e le vostre personali collezioni, che in un'idea regalo tematica originale.