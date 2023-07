The Marvels, la produttrice anticipa che Goose, il gatto alieno di Captain Marvel tornerà nel film

In un'intervista a Entertainment Weekly, la produttrice esecutiva di The Marvels Mary Livanos svela che Goose, il gatto alieno di Captain Marvel, avrà un ruolo significativo nel film. "Sarà pieno di sorprese. E sicuramente ha molto in serbo nel corso di questa storia" dice Livanos. Il gatto alieno è interpretato da due gatti reali Nemo e Tango, che ora riprenderanno il loro ruolo. I gattini erano diventati molto popolari sul set insieme ad altri gatti utilizzati per altre scene.

Captain Marvel: il character poster del gatto Goose

Goose, il gatto alieno

Goose è di razza Flerken e appare per la prima volta in Captain Marvel in cui Carol Danvers decide di adottarlo. Il gatto che sembrava un animale ordinario però si rivela avere dei tentacoli alieni e Danvers e un giovane Nick Fury lo scoprono poco prima che il gatto graffi l'occhio sinistro del futuro direttore della S.H.I.E.L.D. Da quel momento il gatto, nonostante sia diventato uno dei personaggi preferiti dai fan, non è più apparso in nessun film targato Marvel. Ora il micio sembra tornare, forse, insieme ad altri gatti Flerkens, come mostrano molte scene dei trailer di The Marvels in cui si vedono dei felini che girovagano.

Alert perlo di gatto!

I mici del film sono interpretati da gatti reali che riempivano lo studio, da quel che racconta Livanos e con cui alcuni membri del cast giocavano alla fine delle riprese. I Marvel Studios non hanno fornito dettagli riguardo il ruolo di Goose in The Marvels, ma i due gatti sono stati per molto tempo sul set tanto che la crew era costretta a portarli via per le scene con Brie Larson che è allergica al loro pelo. Proprio a causa di quest'allergia, la maggior parte delle scene in cui Captain Marvel interagisce con i Flerken sono interamente generate con la CGI come era successo per Captain Marvel.

The Marvels

The Marvels è il sequel di Capatain Marvel con protagonista Brie Larson e le altre eroine del MCU, tra cui Ms. Marvel (Iman Vellani) e Kamala di WandaVision interpretata da Teyonah Parris. Già nel secondo trailer si vede come toccherà a loro unire le forze per salvare il mondo. Finalmente Captain Marvel tornerà sul grande schermo dopo Endgame. The Marvels uscirà al cinema l'8 novembre 2023.