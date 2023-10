The Marvels: Brie Larson delusa dalle critiche del fandom tossico, dirà addio all'MCU?

Ancora brutte notizie in casa Marvel Studios, stando alle nuove indiscrezioni riportate sul libro MCU: The Reign of Marvel Studios, sembrerebbe che Brie Larson sia pronta a dire presto addio al ruolo di Captain Marvel, nonostante il prossimo film in uscita a novembre, The Marvels.

L'autrice Joanna Robinson ha indicato che le critiche rivolte al personaggio dai fan hanno avuto un impatto importante sulla Larson, che a quanto pare a un certo punto era stata posizionata per guidare il MCU come parte della sua nuova "trinità".

Caos ai Marvel Studios

"Il futuro di queste icone Marvel non era chiaro. L'uscita di scena di personaggi di spicco del franchise come Robert Downey Jr., Chris Evans e Scarlett Johansson aveva già fatto sentire il suo peso, così come la scioccante perdita di Chadwick Boseman, ma altri capisaldi del MCU si stavano dirigendo verso l'uscita. Il cast di Guardiani della Galassia ha iniziato un tour d'addio, Brie Larson si è disillusa e la Marvel ha litigato con la Sony per la custodia di Tom Holland".

Durante una recente puntata del podcast The Watch, Robinson si è spinta oltre, affermando che la Larson non vuole più interpretare Carol Danvers alias Captain Marvel.

The Marvels, Brie Larson: "Il sequel è stato più difficile da realizzare"

"[I Marvel Studios] hanno messo Brie Larson in [un posto di rilievo nel MCU]. Non so se Brie Larson fosse necessariamente la persona sbagliata per il ruolo. Ma la sua reazione ai commenti tossici dei fan significa che non vuole più interpretare Carol Danvers".

Nel corso di una recente intervista, la stessa Larson era apparsa incerta su un suo ritorno nel ruolo dopo l'uscita di The Marvels, in arrivo nelle sale l'8 novembre.