Captain Marvel in testa al box office italiano, 4,8 milioni per l'eroina Marvel

Captain Marvel domina anche al boxoffice italiano aprendo con un incasso di 4,8 milioni di euro (4 milioni nel weekend) e conquistando il primo posto. Il ventunesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe sconfigge gli haters che avevano provato a boicottare Captain Marvel ottenendo una media per sala di 5.270 euro da 773 sale (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel). Nel mondo, Captain Marvel ottiene un incasso record.

L'Oscar dona nuova linfa vitale a Green Book, Oscar per il miglior film dell'anno che si conferma al secondo posto per la seconda settimana. Nonostante le critiche al film, definito da alcuni critici americani il peggior vincitore dell'Oscar dopo Crash, il pubblico torna a premiare Green Book che incassa altri 742.000 arrivando a 8,3 milioni totali (qui potete leggere la nostra recensione di Green Book).

Al terzo posto troviamo il debutto della commedia francese Non sposate le mie figlie 2, sequel che vede i coniugi Claude e MArie Verneuil alle prese con una nuova crisi: i quattro mariti delle loro figlie, David, Rachid, Chao e Charles decidono di lasciare la Francia per vari motivi e loro non sanno come affrontare la situazione. Il film incassa 607.000 euro da 348 sale, con una media per sala di 1.744 euro.

Perde una posizione la commedia italiana Domani è un altro giorno che racconta la profonda amicizia tra Giuliano (Marco Giallini), attore piuttosto noto che vive e lavora a Roma, e Tommaso (Valerio Mastandrea), insegnante e ricercatore nel campo della robotica trasferito in Canada. Tra momenti divertenti e altri drammatici, humor, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme. Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da una diagnosi terminale e il suo compito più doloroso è trovare una sistemazione a Pato, il suo meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe. Domani è un altro giorno incassa altri 455.000 euro per un totale di 1.370 mila euro.

Altra nuova entrata in quinta posizione, il lungometraggio animato Asterix e il segreto della pozione magica. Debutto fiacco per il classico che debutta incassando solo 340.000 euro da 345 sale, con una media per sala di 985 euro (qui trovate la nostra recensione di Asterix e il segreto della pozione magica).

