Captain Marvel: dopo Rotten Tomatoes, i troll colpiscono su IMDb

La campagna diffamatoria contro Captain Marvel su Rotten Tomatoes è stata arginata dal sito e così i troll hanno deciso di attaccare su IMDb. Pur riscuotendo critiche non proprio entusiaste, su Rotten Tomatoes Captain Marvel continua ad avere un 85% di recensioni positive perché il sito ha deciso di cambiare in corsa le regole bloccando la possibilità di commentare il film prima dell'uscita in sala (cosa che in America avverrà domani) dopo gli attacchi preventivi degli haters che avevano denigrato Captain Marvel e la sua protagonista Brie Larson per le sue posizioni femministe.

Detto fatto, ecco che i troll si sono spostati su IMDb. La pagina dei voti a Captain Marvel sul sito indica la presenza dello stesso tipo di troll che avevano votato negativamente il film su Rotten Tomatoes ben prima della sua uscita.

Il film Marvel con Brie Larson ha attualmente 13.013 voti e una media del 6, ma 3.637 votanti, il 27,9% del totale, ha dato voto q, il minimo, per abbattere la media. Tentativo arginato dal 24,4% dei votanti che ha dato voto 10 al film per riequilibrare la situazione. Attendiamo voti più veritieri dopo l'uscita del film nelle sale americane. Nel frattempo, Captain Marvel è nei cinema italiani da ieri e qui potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel.

Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, segue Carol Danvers (Brie Larson) mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è ambientato in un'epoca del Marvel Cinematic Universe non ancora esplorata.

Oltre a Brie Larson, fanno parte del cast di Captain Marvel anche Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace e Jude Law. Inoltre Clark Gregg sarà l'Agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.

