Captain Marvel: incasso record di 455 milioni di dollari in tutto il mondo nel primo weekend!

Marica Lancellotti

Captain Marvel non abbatte solo certe barriere: il film ha ottenuto un incasso record di 455 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo weekend di programmazione. Stando ai dati di The Hollywood Reporter, inoltre, si tratta del miglior debutto di sempre, in termini monetari, per un film con una protagonista femminile.

Non solo: si tratta del più grande incasso di sempre al box office internazionale, relativo al primo weekend, per un film Marvel, eccezion fatta per Avengers: Infinity War dello scorso anno. Le previsioni di guadagno alla vigilia parlavano di cifre vicine ai 135 milioni, pronostici ampiamente superati anche se si considera l'incasso nei soli Stati Uniti, con una cifra già oltre i 155 milioni di dollari. Se Captain Marvel dovesse mantenersi costante al botteghino per tutta la prima settimana potrebbe diventare il film dell'UCM più redditizio di sempre (limitatamente ai primi 7 giorni in sala). L'eroina di Brie Larson ha anche battuto la sua rivale dell'Universo Cinematografico DC: nel suo primo weekend di programmazione negli USA Wonder Woman aveva incassato 103 milioni di dollari.

Leggi anche: Captain Marvel: 10 cose che potreste non aver notato

Per i Marvel Studios si tratta già di uno dei sette più grandi successi nel primo weekend di programmazione in patria: Captain Marvel infatti si trova al momento in classifica prima di Guardiani della Galassia, Iron Man 3, Doctor Strange. Il primo cinecomic dell'UCM con una protagonista donna è anche al secondo posto nella lista degli stand-alone con il miglior incasso di sempre, subito dopo Black Panther (che nel primo weekend statunitense aveva incassato 202 milioni). Uscito ieri nelle sale italiane, - qui potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel - Captain Marvel è diretto da Anna Boden e Ryan Fleck e segue Carol Danvers (Brie Larson) mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Fanno parte del cast anche Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn e Jude Law. Ritroveremo anche Clark Gregg, ovvero l'Agente Phil Coulson, Lee Pace e Djimon Hounsou come mercenario Korath.