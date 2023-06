Captain America: Brave New World, Anthony Mackie: 'Di fronte a Harrison Ford ho scordato le mie battute'

In Captain America: Brave New World non solo ritroveremo Anthony Mackie nei panni del personaggi titolare, ma del cast del film Marvel farà parte anche Harrison Ford, un nome così imponente che è riuscito nell'ardua impresa di intimidire anche chi ha lavorato con tante altre grandi star del cinema.

Ci sono tantissime grandi star a Hollywood, ma chi può vantare di essere stato sia Han Solo che Indiana Jones? Solo lui, Harrison Ford. Sarà per questo che Anthony Mackie ha recentemente rivelato di aver persino dimenticato le proprie battute in presenza dell'attore sul set di Captain America: Brave New World.

Anche Captain America diventa nervoso dinnanzi a Harrison Ford

"Il primo giorno ero così intimidito" avrebbe raccontato l'interprete di Sam Wilson ai microfoni di Inverse, come riporta anche Comicbook "Ero così dannatamente nervoso che non riuscivo a ricordare le mie battute!".

"Insomma, dimanie, è Harrison Ford! Lui ha quest'aura... Ma essendo un tipo davvero figo e alla mano, sparisce molto in fretta. È esattamente come ogni stella del cinema dovrebbe essere" ha poi aggiunto Mackie "Sul set scherzava dicendo 'Dai, giriamo questa robaccia!' e tutti seguivano a ruota 'Sì, giriamo questa robaccia!'".

A quanto pare, i due attori avrebbero parecchie scene insieme, sebbene ovviamente non ci è noto sapere molto di più al riguardo: "Abbiamo un bel po' di tempo assieme. Ross e Cap hanno sempre avuto quel tipo di rapporto in cui sono amici e provano del rispetto l'uno nei confronti dell'altro, ma finiscono sempre per scontrarsi. E questo è il tipo di rapporto in questa storyline".

Captain America: Brave New World arriverà a maggio 2024 al cinema, e noi dovremo attendere fino ad allora (o ai primi trailer del film) per scoprire più nello specifico su cosa si scontreranno questa volta Cap e Ross.