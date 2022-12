Captain America 4, Harrison Ford rivela perché è entrato nel MCU

Harrison Ford ha parlato del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe e del perché ha deciso di accettare questa nuova sfida in questa fase della sua carriera.

L'attore presterà infatti il suo volto al generale Thaddeus Ross nel film Captain America: New World Order.

Nel podcast di The Playlist intitolato Binge Worthy, Harrison Ford ha parlato di ciò che ama nel suo lavoro, e di ciò che lo ha condotto ad interpretare questo nuovo personaggio: fare ciò che non ha mai fatto prima. L'attore ha dichiarato: "Ehi, guarda, ho fatto molte cose. Ora voglio fare alcune delle cose che non ho mai fatto".

Captain America 4: prime indiscrezioni sul Generale Ross di Harrison Ford

Un commento sull'arrivo di Harrison Ford nel MCU è arrivato proprio dal produttore di Captain America 4, Nate Moore, il quale ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti di avere Harrison Ford. Ovviamente, quando hai Han Solo o Indiana Jones coinvolti nel tuo film, aumenta la posta in gioco. Quindi, siamo entusiasti di vedere Anthony Mackie e Harrison Ford insieme nelle scene. Penso che sarà fantastico."

Harrison Ford, intanto, tornerà sul grande schermo il 30 giugno del 2023 con il quinto capitolo di Indiana Jones.