Captain America 4: Joaquin Torres appare in versione Falcon in un'immagine promozionale

Joaquin Torres, in Captain America 4, diventerà Falcon e una nuova immagine promozionale lo mostra in azione accanto a Sam Wilson.

Una nuova immagine promozionale del film Captain America 4 rivela il costume della nuova versione di Falcon.

Nella serie The Falcon and the Winter Soldier, infatti, Sam Wilson ha passato il testimone a Joaquin Torres e nel prossimo film del MCU si vedrà il giovane impegnato in spettacolari sequenze d'azione.

L'evoluzione del personaggio

In Captain America: Brave New World si assisterà a un capitolo inedito della storia di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie. Danny Ramirez è invece Joaquin Torres e il nuovo Falcon che, come rivela una foto promozionale, indosserà un costume verde molto simile a quello mostrato tra le pagine dei fumetti.

Torres ha infatti una tuta verde e grigia, mentre il casco ha un visore giallo. Il personaggio, probabilmente, avrà una versione aggiornata dell'armatura di Wilson.

Per vedere i protagonisti in azione, tuttavia, bisognerà attendere il trailer ufficiale del film che dovrebbe debuttare al San Diego Comic-Con 2024, in attesa dell'arrivo del film nelle sale che è previsto per il 14 febbraio 2025.

Captain America: Brave New World, Harrison Ford chiede a Anthony Mackie di rifondare gli Avengers nel promo

Per ora la Marvel non ha rivelato molti dettagli riguardanti la trama del nuovo film dedicato alle avventure di Captain America. Nel cast, oltre a Mackie e Ramirez, ci saranno anche Harrison Ford nei panni del presidente Thaddeus Ross, Carl Lumbly che sarà Isaiah Bradley, Live Tyler nei panni di Betty Ross, e Shira Haas che interpreterà Sabra.

La produzione non ha invece annunciato i personaggi affidati a Xosha Roquemore, Rosa Salazar e Seth Rollins nel film diretto da Julius Onah.