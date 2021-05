Anthony Mackie spiega la differenza tra il suo Captain America e quello di Chris Evans

Durante una recente intervista, Anthony Mackie ha parlato della differenza tra il suo Captain America e quello di Chris Evans. L'attore tornerà ad interpretare il personaggio nel quarto capitolo del franchise dedicato al supereroe Marvel, la cui produzione è stata annunciata nei giorni scorsi.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

Il nuovo Captain America è intervenuto ad Entertainment Tonight per parlare del suo viaggio nel Marvel Cinematic Universe ed è durante la sua ospitata che è emerso il paragone con Chris Evans. Già nella serie The Falcon and the Winter Soldier si è intravisto quanto Steve Rogers sia differente da Sam Wilson. Innanzitutto, il personaggio di Mackie ha cercato quasi sempre di instaurare un dialogo pacifico con le persone prima di essere costretto a combatterle. Ci sono poi alcune differenze nette nei loro rispettivi livelli di potenza, come ha spiegato Mackie.

"Quello che penso sia stato interessante con il Captain America di Chris riguarda quello che lui è stato in grado di fare con quel personaggio, ovvero accrescere il suo livello di forza e sicurezza", ha riflettuto Mackie, aggiungendo: "Ha portato in scena un personaggio tridimensionale, a tutto tondo. Molte persone non si rendono conto che Sam Wilson è l'unico supereroe che non ha superpoteri. È solo un ragazzo normale che è andato a fare jogging ed è diventato un Avenger. Quindi, viene da un luogo fatto di umanità e umiltà. Non è solo lui, riguarda l'idea più cerebrale e introspettiva di come gestire un problema".

Avengers: Endgame, l'incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Evans

La scorsa settimana, Anthony Mackie ha ammesso di aver appreso la notizia della messa in produzione di Captain America 4 mentre era intento a fare la spesa in un negozio di alimentari. "L'ho scoperto letteralmente ieri in un negozio di alimentari. Dwayne, il cassiere, mi ha chiesto 'Ehi, amico. Ma è vero?!' [sollevando un cellulare] 'Non ho sentito niente' gli ho risposto. Questo è ciò che amo di più della collaborazione con Marvel. Ti chiamano e ti dicono, 'Vieni a L.A. Vogliamo dirti cosa sta succedendo'. Sono entusiasta all'idea di scoprire cosa accadrà, anche se per adesso non ho sentito nulla", ha raccontato l'attore a Movieweb.