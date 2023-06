Captain America 4, Anthony Mackie condivide una foto dal set con Harrison Ford; il film Marvel cambia titolo

Captain America 4 non si intitolerà più New World Order, e questo lo avevamo già anticipato, ma ora è Anthony Mackie a svelarci il nuovo titolo del film in un post Instagram. Lo stesso post che ci mostra l'interprete di Sam Wilson in compagnia di Harrison Ford in una foto dal set del film Marvel.

Mackie, Ford e il nuovo titolo di Captain America 4

Captain America: Brave New World. È così che si intitolerà d'ora in avanti il film Marvel con protagonista Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, ora colui che porta con sé il celebre scudo.

A comunicarlo è stato l'attore stesso su Instagram, con un post in cui ribadisce l'uscita del film nelle sale a maggio 2024, e in cui elogia e ringrazia niente meno che Harrison Ford.

"Quando Harrison Ford ti dice che aspetto dovresti avere quando prendi a calci nel didietro le persone, non puoi fare altro che ascoltarlo! LOL... Grazie per i consigli e le risate sul set, amico mio!" scrive infatti Mackie, allegando anche uno scatto che li ritrae entrambi nel mezzo della conversazione (o dovremmo dire lezione?).

"Non vedo l'ora di rifarlo... Marvel Studios' Captain America: Brave New World arriva il 3 maggio 2024 al cinema!" conclude.