Captain America: Brave New World, Harrison Ford chiede a Anthony Mackie di rifondare gli Avengers nel promo

Un filmato di Captain America: Brave New World mostrato nel corso del panel Disney al CinemaCon 2024 vede il Thaddeus "Thunderbolt" Ross di Harrison Ford chiedere al Captain America di Anthony Mackie di rifondare gli Avengers.

Il promo si apre a Washingron D.C., alla Casa Bianca, con il presidente Thunderbolt Ross che parla con lo staff mentre si gusta un lecca-lecca visto che non può più fumare sigari. Come svela la prima foto di Captain America 4, ha anche un nuovo look perché ha dovuto "perdere i baffi o perdere le elezioni".

La presentazione di Captain America: Brave New World al CinemaCon 2024

Come far rinascere il team dei Vendicatori?

Come accennato in precedenza, una delle parti salienti del filmato è il momento in cui il presidente Ross chiede a Sam Wilson di rifondare i Vendicatori dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Poi parla della scoperta del Millennium, rubato da un sito minerario giapponese, ma fortunatamente recuperato da Cap e Joaquín Torres.

All'improvviso Isaiah Bradley e un altro agente sentono un suono tono acuto che li fa scattare e aprire il fuoco. Segue il caos, anche il Presidente Ross sferra un pugno. Come nota Sam, "la cerchia ristretta è stata compromessa".

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie deluso per l'assenza di Sebastian Stan e Daniel Bruhl

Che cosa sappiamo di Captain America: Brave New World?

Per il momento la trama di Captain America: Brave New World è piuttosto vada. Sappiamo che il film, in uscita a febbraio 2025, indagherà su "ciò che rende un personaggio Capitan America" ​​e indagherà sullo status di perdente di Wilson come nuovo Cap.

Inoltre, il film vedrà Liv Tyler riprendere il ruolo di Betty Ross dai tempi de L'incredibile Hulk del 2008 e introdurrà un villain di Hulk, Tim Blake Nelson riprenderà, infatti, il ruolo di Samuel Sterns/The Leader.