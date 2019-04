Cannes 2019: Quentin Tarantino e C'era una volta a Hollywood saranno al Festival?

C'era una volta a Hollywood sarebbe ancora in fase di montaggio, ma il diretto di Cannes 2019 Fremaux si augura che il film di Quentin Tarantino sia finito in tempo per il festival.

L'atteso annuncio del programma di Cannes 2019 non comprende C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, ma non tutto è perduto.

Alla domanda di una giornalista australiana, Thierry Fremaux ha specificato che il film di Tarantino "non è pronto, ma speriamo che sia pronto in tempo per il festival". Fremaux si è poi soffermato a spiegare che l'annuncio della presenza di C'era una volta a Hollywood comparso sui media era prematuro, ma ha confermato di aver già visto una prima versione che ha definito "meravigliosa". Al momento il film è in fase di post-produzione che ha richiesto più tempo del dovuto perchè girato in pellicola.

Per il suo nono lungometraggio, Quentin Tarantino ha scelto di raccontare una storia che ha scosso profondamente la comunità di Hollywood: gli omicidi della Manson Family i cui membri, istigati da Charles Manson, uccisero sette persone tra cui l'attrice Sharon Tate. Questa storia, accaduta nel 1969, si svolge sullo sfondo della trama principle del film, incentrata sulla ricerca di successo da parte dell'attore di western televisivi Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e sulla sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). A funestare la lavorazione sono intervenuti, lo scorso settembre, il decesso di Burt Reynolds, sostituito da Bruce Dern, e poche settimane fa quello di Luke Perry, scomparso a 52 anni in seguito a un ictus.

L'uscita italiana di C'era una volta a Hollywood, indubbiamente uno dei film più attesi del 2019, è fissata per il 19 settembre.