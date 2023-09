BoycottAquaman2 è in trend sui social media: i fan contro il nuovo film DC

Non è ancora arrivato nelle sale, ma Aquaman e il Regno Perduto ha già parecchi detrattori. Stiamo parlando di quei fan che, in realtà da diverso tempo, promuovono sui social l'hashtag #BoycottAquaman2, e ancor di più ora che è uscito il primo trailer del nuovo cinecomic DC.

La rivolta dei fan

Fin dalle prime beghe legali tra Amber Heard e Johnny Depp (su cui è stata prodotta anche una docuserie Netflix) e il licenziamento di quest'ultimo da parte di Warner Bros. dalla saga di Animali Fantastici, i fan avevano dato inizio a svariate petizioni e campagne per chiedere la rimozione di Heard e il recast dell'interprete di Mera in Aquaman 2.

Molti, poi, avevano già deciso, vista anche la posizione assunta dalla compagnia in merito, di boicottare direttamente il film, dando vita all'hashtag che ancora oggi ci accompagna, e che è anzi tornato tra i trend del momento, come riportano anche svariati siti come GamesRadar o Yahoo! Entertainment.

Dopo l'uscita del primo trailer di Aquaman e il Regno Perduto, si è infatti esacerbato il risentimento di alcuni nei confronti del nuovo cinecomic DC - ultimo baluardo del DCEU -, specialmente considerati i piani di James Gunn e Peter Safran di reinventare il franchise.

La visione di un trailer per molti insufficiente o poco soddisfacente si è dunque andata ad aggiungere ai motivi sopracitati, oltre ai continui rumor (e anche qualche dichiarazione degli addetti ai lavori) che mettono in dubbio la riuscita della della pellicola, rendendo piuttosto palese come si sia giunti nuovamente a vedere l'hashtag di nuovo in auge.

#BoycottAquaman2 sembra dunque il ritornello che accompagnerà la nuova pellicola diretta da James Wan al cinema, ma il film sarà davvero un flop? La campagna di boicottaggio funzionerà? Lo scopriremo solo il prossimo dicembre, quando Aquaman e il Regno perduto farà il suo debutto nelle sale.