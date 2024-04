Aquaman e il Regno Perduto: la versione steelbook 1 (4K Ultra HD + Blu-ray) è in offerta su Amazon

Al di là dei vari tira e molla precedenti all'inserimento di James Gunn nell'ambito DC Universe al cinema, e delle perplessità generali nei confronti di alcuni film che hanno sempre e comunque saputo dividere e spaccare in due critica e pubblico appassionato, c'era una fetta di pubblico che Aquaman e il Regno Perduto lo attendeva con sincera curiosità. L'universo narrativo di questo personaggio, interpretato da Jason Momoa, ha saputo affascinare il pubblico e gli incassi al cinema nel periodo della sua uscita parlano chiaro in questo senso. Un prodotto che ha comunque funzionato a livello commerciale non poteva non tornare sul grande schermo, anche se l'attesa non è stata proprio delle migliori.

Su Amazon, attualmente parlando, i fan di Aquaman al cinema possono trovare Aquaman e il Regno Perduto in versione steelbook 1 (4K Ultra HD + Blu-ray) in offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovare il lungometraggio con Jason Momoa a 22,79€, con uno sconto del 18% sul prezzo mediano. Se interessati al recupero, o ad avere qualche info in più sul cinecomic in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Aquaman e il Regno Perduto su Amazon

Proseguendo dagli eventi visti nel capitolo precedente, Aquaman e il Regno Perduto ritrova il suo protagonista intento a scontrarsi con una nuova minaccia e un'improbabile alleanza dal suo passato. La steelbook 1 (4K Ultra HD + Blu-ray) di Aquaman e il Regno Perduto, oltre ad essere lavorata al dettaglio in termini di estetica da collezione, contiene anche alcuni particolari contenuti speciali imperdibili per gli appassionati.

Aquaman e il Regno Perduto è il primo film del DCEU a incassare più di 400 milioni dal 2018

Se fan del personaggio di Aquaman e delle sue trasposizioni cinematografiche, non lasciatevi scappare la steelbook 1 (4K Ultra HD + Blu-ray) di Aquaman e il Regno Perduto su Amazon.