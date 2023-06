Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: 'Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo'

Con tutte queste rivoluzioni in casa DC, quante sono state le modifiche in corso d'opera apportate a titoli come Aquaman e il Regno Perduto, già in produzione da prima dei più recenti annunci? Parecchie, sembrerebbe, stando a quanto raccontato da James Wan.

L'ufficializzazione di James Gunn e Peter Safran alla guida dell'ora chiamato DCU e il piano decennale che stanno mano rivelando i due per dare nuova vita a storie e personaggi sul piccolo e grande schermo ha giocoforza influenzato anche l'andamento di quel che restava del vecchio corso DC al cinema.

Persino un film che "si fa un po' i fatti suoi" come Aquaman e il Regno Perduto ne ha risentito in un qualche modo, ammette il regista della pellicola, James Wan.

Le modifiche ad Aquaman e il Regno Perduto

"Ho dovuto fare modifiche per tutta la durata delle riprese" ha spiegato, rispondendo alla domanda di THR "Il DCU ha avuto di volta in volta tante versioni differenti, e una delle sfide di questo film è stato il tenere d'occhio cosa stesse accadendo".

"Fortunatamente, l'universo di Aquaman è piuttosto distante dal resto del mondo [DC]. Ci addentreremo per vari mondo acquatici che non sono necessariamente collegati con gli altri film e gli altri personaggi, per cui, da quel npunto di vista, lo si può definire uno stand-alone" ha continuato Wan "Quindi sì, posso raccontare la mia storia senza esserne troppo influenzato, ma al tempo stesso devo prestare attenzione a ciò che accade [altrove]".

Chissà quali saranno, nello specifico, i cambiamenti (maggiori o minori che possano essere) apportati ad Aquaman e il Regno Perduto. Probabilmente, lo scopriremo solo dopo l'arrivo del film nelle sale, programmato per il prossimo dicembre.