James Gunn e Peter Safran stanno tracciando un "piano di otto/dieci anni" per la DC

I nuovi co-CEO di DC Studios, James Gunn e Peter Safran, sono immersi nella pianificazione del prossimo decennio DC per raccontare un'unica storia grandiosa sul modello di Marvel.

Hanno assunto l'incarico da appena una decina di giorni e sono già immersi nella pianificazione del futuro di DC Studios. I co-CEO James Gunn e Peter Safran hanno incontrato il team di Warner Bros. Discovery in un meeting virtuale con David Zaslav per tracciare un _piano di otto/dieci anni per la D_C.

Per mesi, Zaslav ha affermato di volere che i leader aiutassero la DC a diventare più simile ai Marvel Studios, che ospita il franchise cinematografico di maggior successo della storia. Nell'incontro virtuale, Peter Safran ha specificato che la DC si concentrerà sul raccontare una singola storia grandiosa.

"Questa è un'opportunità unica per raccontare una grande storia generale", ha detto Safran, noto per aver prodotto Shazam! e Aquaman. "Una bellissima grande storia attraverso film, giochi televisivi, live-action e animazione."

James Gunn pubblica un'immagine di Lobo sul suo profilo social: sarà il suo nuovo progetto per DC?

James Gunn ha specificato che lui e Safran hanno iniziato a lavorare su un piano a lungo termine per creare quella stori:

"L'opportunità di rendere la DC migliore, come dovrebbe esser, è il motivo per cui ho accettato questo incarico, perché so che Peter e io possiamo farlo. Abbiamo trascorso gli ultimi due giorni con un gruppo di alcune delle migliori menti del settore, i migliori scrittori del settore che hanno iniziato a tracciare quel piano da otto a dieci anni che coinvolgerà cinema, TV, animazione per raccontare questi personaggi".

"Amo Superman e amo Batman. Adoro la loro interazione", ha dichiarato James Gunn in precedenza. "Adoro i modi in cui sono uguali e i modi in cui sono completamente diversi."

Gunn e Safran riferiranno direttamente a Zaslav, che questa settimana ha detto agli investitori di aver trascorso molto tempo con il duo negli ultimi mesi. I due co-CEO sostituiranno Walter Hamada, che ha lasciato la carica di presidente della DC Films il mese scorso dopo aver ricoperto l'incarico per quattro anni.

Durante l'incontro virtuale, James Gunn si è rivolto direttamente a Zaslav dicendo: "So che stai facendo tutto questo perché anche tu ami questi personaggi, e ami la possibilità e la speranza che rappresentano e questo ci è stato chiaro fin dall'inizio. Non avremmo mai accettato se non fosse stato così, quindi grazie."