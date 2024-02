Aquaman e il Regno Perduto: svelata la data di uscita in streaming negli Stati Uniti

Il film Aquaman e il Regno Perduto sta per arrivare in streaming negli Stati Uniti: il 27 febbraio il sequel sarà disponibile su Max.

Aquaman e il Regno Perduto ha ora una data di uscita in streaming sul mercato americano: il 27 febbraio i fan del supereroe interpretato da Jason Momoa potranno infatti vedere il film sugli schermi casalinghi.

Il sequel debutterà su Max dopo aver ottenuto oltre 400 milioni di dollari ai box-office, il miglior risultato di un tassello del DCEU a superare quella cifra dal 2018.

Il secondo capitolo della storia

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa e Patrick Wilson in un'immagine

Il film Aquaman e il Regno Perduto è stato diretto da James Wan e, oltre a Jason Momoa, poteva contare su un cast composto da Patrick Wilson, Amber Heard, Yanhya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman.

Nel secondo capitolo delle avventure dell'eroe, Black Manta (Abdul-Mateen), dopo non essere riuscito a sconfiggere Aquaman, decide di vendicare la morte del padre, sfruttando il potere del mitico Tridente Nero, che scatena una forza antica e malvagia. Per batterlo, Aquaman si rivolgerà al fratello Orm (Wilson), ex Re di Atlantis, stringendo un'improbabile alleanza. Insieme i due devono mettere da parte le proprie differenze pur di proteggere il loro regno e salvare la famiglia di Aquaman, e il mondo, da una distruzione irreversibile.

Heard aveva il ruolo di Mera, la regina di Artlantis e madre dell'erede al trono, mentre Nicole Kidman era Atlanna, la madre del protagonista. Completavano il cast Dolph Lundgren nel ruolo di Re Nereus e Randall Park che era il Dottor Stephen Shin.

La sceneggiatura era stata firmata da David Leslie Johnson-McGoldrick, da una storia ideata insieme a Wan.