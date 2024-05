Aquaman e il regno perduto in 4K UHD, la recensione: tutti i segreti di una splendida Steelbook

La recensione di Aquaman e il regno perduto in 4K UHD: Warner ha rilasciato ben tre tipi di steelbook per il film con Jason Momoa. Ma oltre alla forma dell'edizione da collezionisti, c'è anche la sostanza di un video super, un audio italiano in Dolby Atmos e un ottimo pacchetto di extra.

Pur tra alcuni dubbi e qualche perplessità, alla fine il sequel del primo Aquaman ha tutto sommato soddisfatto le attese di una parte dei fan, anche se ha suscitato molte discussioni e ha funzionato del tutto a livello commerciale. Ciò non toglie che Aquaman e il Regno Perduto, film diretto da James Wan sempre con Jason Momoa protagonista, e nel quale torna in scena il nemico del primo capitolo Black Manta, era molto atteso anche in homevideo. Tanto che Warner Bros. Home Entertainment, per l'edizione in 4K UHD, ha sfornato addirittura tre steelbook.

Yahya Abdul-Mateen II e Jason Momoa in una foto

Grazie a Warner abbiamo potuto ammirare proprio una di queste edizioni di Aquaman e il Regno Perduto, che ovviamente regala il top non solo sul piano tecnico per il video 4K e l'audio italiano Dolby Atmos, ma anche su quello, chiamiamolo così, estetico-collezionistico. Stiamo infatti parlando di una bellissima Steelbook a due dischi, che in cover riporta il titolo originale del film, mentre sui dischetti c'è scritto il titolo in italiano. Quanto alla parte tecnica, come detto e come vedremo in questa recensione, siamo davvero al top assoluto.



Il video 4K: uno spettacolo da ammirare a bocca aperta

La copertina dell'homevideo

Partiamo dal video per dire che le immagini 4K UHD di Aquaman e il Regno Perduto sono un vero e proprio spettacolo. Il dettaglio che si manifesta davanti ai nostri occhi è superbo per incisività e precisione, ma allo stesso tempo in varie occasioni si riesce a mantenere anche la sensazione di morbidezza data dal fatto che i personaggi si muovono nell'acqua, per un mix che è davvero riuscito alla perfezione. Il curato design dei costumi, la ricchezza delle ambientazioni, tutto il complesso panorama visivo molto particolare costruito per il film, risplende con nitidezza, e il quadro non vacilla e resta fluido anche durante le numerose scene di azione frenetica dove abbonda anche la CGI.

Dettagli dell'edizione

Dal canto suo Dolby Vision e HDR forniscono anche una marcia in più alla stupefacente resa cromatica. Siamo rimasti infatti incantati dall'intensità e dalla brillantezza di colori incredibilmente saturi e sgargianti, dalla straordinaria varietà di gamma e dalle tonalità folgoranti che abbinate a un nero profondo e a bianchi molto luminosi, nonché a un contrasto perfetto, compongono un quadro visivo che resta solo da ammirare a bocca aperta, soprattutto durante tutte le scene subacquee.

Audio: c'è anche il Dolby Atmos italiano

Jason Momoa e Patrick Wilson in un'immagine del sequel

Sul fronte audio Warner ci regala la bella sorpresa di una traccia italiana in Dolby Atmos (con core True HD), che può finalmente competere alla pari con quella originale, entrambe ottime ma a dire il vero forse non al supertop. Sia chiaro, l'audio è davvero un bel sentire, con una pressione sonora costante che diventa travolgente nelle numerose scene di azione, con una spazialità ulteriormente accentuata dall'utilizzo dei canali di altezza, particolarmente suggestivo negli scenari sottomarini.

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in un'immagine

Ma forse in alcune sequenze proprio la verticalità avrebbe potuto essere utilizzata in maniera ancora più incisiva, e anche i bassi, a tratti robusti e muscolari, in altre circostanze sembrano avere un po' il freno tirato rispetto alle immagini che scorrono sullo schermo. In ogni caso il coinvolgimento è totale, ed è fin troppo facile parlare in questo caso di completa immersione dello spettatore, ma è la parola giusta, soprattutto nei momenti più movimentati.

Gli extra: oltre un'ora di contenuti

Aquaman e il Regno Perduto: Jason Momoa in una scena del film

Buono anche il reparto extra con oltre un'ora di materiale. Si comincia con Finding the Lost Kingdom (21' e mezzo), un dietro le quinte ricco di filmati e clip con interviste a Jason Momoa, al regista James Wan, al capo della DC Jim Lee, allo scenografo Bill Brzeski e ad altri membri chiave del cast e della troupe. A seguire Aquaman: Worlds above and below (10'), con focus sul personaggio dei fumetti con analisi che del lavoro svolto su effetti speciali, coreografia e location, quindi troviamo Atlantean Blood is thicker than water (4'), sulla storia di Aquaman e del suo fratellastro Orm con interviste a Momoa e Patrick Wilson.

Aquaman e il Regno Perduto: un'immagine

Si prosegue con It's a Manta World (10') incentrato su Black Manta con intervista al suo interprete Yahya Abdul-Mateen II, mentre Necrus, the Lost Black City (6') parla della creazione e della realizzazione del regno perduto, con interventi di James Wan, del produttore Peter Safran, di Bill Brzeski e altri. E poi ancora troviamo Escape from the Deserter World (8') con concept art, prove, costumi, filmati e scenografie della sequenza della fuga dalla prigione, quindi per chiudere Brawling at Kingfish's Lair (4') su una delle scene di azione visivamente più ricche e Oh, Topo! (2:12'), un tributo al polpo aiutante di Aquaman.