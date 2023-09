Aquaman e il Regno Perduto, la durata del sequel con Jason Momoa segnerà un record per il DCEU?

Sarebbe stata svelata la possibile durata di Aquaman e il Regno Perduto, il sequel del cinecomic DC con Jason Momoa, e se confermata questa non rappresenterebbe un record per il DCEU, ma quasi... Vediamo perché.

Uno dei film più brevi

Secondo quanto riportato da CBM, infatti, che riprende la possibile durata da Twitter, il nuovo film DC diretto da James Wan avrebbe un minutaggio di appena 1 ora e 55 minuti, classificandosi come secondo film più breve dell'ormai "defunto" DCEU (primo vi è solo Harley Quinn: Birds of Prey con 1 ora e 49 minuti).

Come osserva sempre il sito, questo forse eccessivo ridimensionamento della durata, considerati i continui reshoot di Aquaman e il Regno Perduto e i tagli alle scene con Amber Heard, potrebbe essere un disperato tentativo di rendere il film più appetibile (pare che i primi test screening siano stati abbastanza negativi) e il fatto che, durando meno, potrebbe essere trasmesso in un maggior numero di sale e fare così più soldi.

Aquaman e il regno perduto, James Wan: "Il ruolo di Amber Heard ridotto? Depp non c'entra""

Aquaman e il Regno Perduto

"Dopo aver fallito nello sconfiggere Aquaman una prima volta, Black Manta, ancora assetato di vendetta per la morte del padre, non si fermerà davanti a nulla per annientare definitivamente l'eroe. Ma questa volta, Black Manta è più formidabile che mai grazie al potere del Tridente Nero, capace di sprigionare una antica forza malevola" si legge nella sinossi fornita da Warner Bros. " Per sconfiggerlo, Aquaman dovrà chiedere l'aiuto di suo fratello Orm, precedentemente imprigionato, e formare un'improbabile alleanza. Insieme, i due dovranno mettere da parte ogni differenza per poter proteggere il proprio regno e salvare la loro famiglia e il mondo da distruzione certa".

Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa chiarisce: "Non sono state usate tutte le mie idee"

Aquaman e il Regno Perduto arriverà a dicembre 2023 nelle sale, mentre il primo trailer dovrebbe essere imminente.