Amber Heard, la petizione per silurarla da Aquaman 2 è arrivata a cifre record

Non si placano le polemiche contro la decisione di Warner Bros. di escludere Johnny Depp dal franchise di Animali Fantastici a seguito dell'esito del processo contro il The Sun, soprattutto perché la stessa sorte non è toccata ad Amber Heard, ex-moglie di Depp anche lei sotto contratto con gli Studios. E ora una petizione per la sostituzione dell'attrice in Aquaman 2 starebbe guadagnando sempre più firme. Più di 1.016.500 utenti del web hanno già firmato la petizione su Change.org per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2, e il contatore non accenna certo a fermarsi.

Venezia 2015: Amber Heard al photocall di The Danish Girl

"È stato dimostrato come Amber Heard abbia perpetrato abusi domestici, come sostenuto nel processo di Johnny Depp. Nella causa da 50 milioni di dollari, Johnny Depp descrive diversi incidenti di violenza domestica sofferti per mano dell'allora moglie Amber Heard, incluso quello in cui lo ha colpito per due volte con un pugno in faccia, o quello in cui lei le ha frantumato un dito con una bottiglia di vodka, e il dito è stato riattaccato per mezzo di un intervento chirurgico. Una cicatrice che dovrà portarsi dietro per il resto della sua vita" si legge nel testo della petizione di Lepplady Larson, come riporta anche Screen Rant.

Se si continua nella lettura, si trova poi menzione di altre argomentazioni contro l'interprete di Mera, come ad esempio il fatto che nel 2009 fu arrestata per violenza domestica nei confronti della sua partner dell'epoca, Tasya Van Ree, facendo notare come per l'attrice sia a questo punto un comportamento abituale.

Venezia 2015: Amber Heard e Johnny Depp sul red carpet di The Danish Girl

E mentre si attende l'esito del processo per diffamazione sopra menzionato, recentemente rimandato a maggio 2021, i fan che sostengono le critiche alla Warner Bros. e la sostituzione della Heard hanno già pronto il loro fancast per l'attrice che potrebbe subentrare al ruolo: sono in molti infatti a ritenere Emilia Clarke, la Daenerys di Game of Thrones, una scelta perfetta (e la reunion on-screen con Jason Momoa è solo un bonus).

Voi che ne pensate? Credete che la petizione abbia ragion d'essere? E chi vorreste, nel caso, come interprete di Mera in Aquaman 2?