Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni conquista il boxoffice italiano!

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni fa irruzione al boxoffice italiano segnando un incasso record. Quattro milioni 734.000 euro, quattro milioni 261 incassati solo nel weekend in 614 sale, con una media per sala di quasi 7.000 euro per la fiaba diretta da Lasse Hallström e ispirato al celebre classico di E.T.A. Hoffmann. Il lungometraggio (qui potete leggere la recensione de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni), dall'atmosfera magica e fantastica, racconta la storia di Clara, una ragazza che vuole rientrare in possesso di una chiave che potrà farle scoprire un prezioso dono che le ha lasciato la madre. L'oggetto è però sparito in un mondo misterioso parallelo dove Clara incontra un soldato chiamato Phillip, un gruppo di topi e le reggenti che si occupano di tre reami: dei fiocchi di neve, dei fiori e dei dolci.

E un altro fantasy per ragazzi si piazza in seconda posizione. Si tratta de Il mistero della casa del tempo, diretto da Eli Roth. Il film racconta l'avventura magica vissuta da Lewis (Owen Vaccaro), un ragazzino di dieci anni che va a vivere con lo zio in un'antica dimora che ha un misterioso cuore. Quando Lewis risveglia per sbaglio i morti la facciata della sua città prende vita e rivela un mondo segreto fatto di streghe e stregoni. Incasso complessivo di 1. 937.000 euro, 1.616.000 incassati nel weekend da 333 sale, con una media per sala di 4.852 euro.

Ottima apertura per la commedia di Guido Chiesa Ti presento Sofia. Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di dieci anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare di lei, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini.Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi sono i protagonisti della commedia (qui la nostra recensione di Ti presento Sofia che incassa 1.500.euro da 364 sale, con una media per sala di 4.120 euro.

In quarta posizione debutta First Man - Il primo uomo, biopic di Damien Chazelle dedicato all'astronauta Neil Armstrong e all'approdo sulla Luna. Il talento di Ryan Gosling e l'ascesa di Chazelle assicurano al film un incasso di 1.574.000 euro da 374 sale, con una media per sala di 4.600 euro.

Halloween slitta dal primo al quinto posto. A 40 anni dal primo capitolo della saga, il reboot di David Gordon Green incassa altri 931.000 euro superando i 3 milioni in due settimane. Michael Myers torna a terrorizzare il pubblico in un film che ha la benedizione - e la colonna sonora - di John Carpenter e che si sta rivelando una hit mondiale (ne abbiamo parlato nella nostra recensione del reboot di Halloween.

