Il pianista Lang Lang su Lo Schiaccianoci: "Spero sia per i ragazzi ciò che è stato per me Tom & Jerry"

Per San Paolo l'illuminazione è arrivata sulla via di Damasco, per Lang Lang, pianista di fama mondiale, è stato un episodio di Tom & Jerry (quello in cui il gatto suona la Rapsodia ungherese n. 2 di Liszt), visto a soli due anni, a fargli capire che il pianoforte sarebbe stata la sua vita.

Le sue dita sono ora al servizio della colonna sonora di Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, film Disney, nelle sale italiane dal 31 ottobre, in cui il balletto di Tchaikovsky prende nuova vita.

Abbiamo incontrato Lang Lang a Londra, all'anteprima europea del nuovo film Disney - qui potete leggere la nostra recensione de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni - dove il pianista ci ha detto di essere entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con tanti artisti che stima, compresi Andrea Bocelli e suo figlio Matteo, che interpretano il brano Fall on Me, che accompagna i titoli di coda del film: "Abbiamo fatto un nuovo arrangiamento: James Newton Howard ha creato qualcosa di nuovo, ha reso il tema del balletto una favola fantasy. È un brano intimo, non è chiassoso: nella colonna sonora ci siamo focalizzati sull'intimità delle emozioni e sull'intensità dei colori, sui piccoli cambiamenti tra i personaggi. In un certo senso questa è la migliore colonna sonora che abbia mai fatto: ho lavorato con Gustavo Dudamel, il mio direttore d'orchestra preferito, con la fantastica ballerina Misty Copeland, con cui abbiamo girato un video musicale, e, ovviamente, un altro dei miei artisti preferiti, Andrea Bocelli, e suo figlio, che ho conosciuto molti anni fa. Mi hanno commosso con la loro performance: Matteo Bocelli è pieno di talento, suona il piano, mi ricordo di aver passato del tempo meraviglioso con la loro famiglia, ma la sua voce bellissima mi ha davvero impressionato."

In Lo Schiaccianoci e i Quattro regni Clara (Mckenzie Foy) ama i meccanismi e le scienze e scopre che la madre appena scomparsa ha creato un mondo in cui i giocattoli prendono vita: questo universo è formato da quattro regni, il Regno dei Fiori, il Regno dei Fiocchi di Neve, il Regno dei Dolci, governato dalla Fata Confetto (Keira Knightley) e lo spaventoso Quarto Regno, guidato da Madre Ginger (Helen Mirren). Nel film la paura è il nemico più potente da sconfiggere: secondo Lang Lang come si può trasformare la paura in energia positiva? "Credo che il modo migliore per trasformare la paura in energia positiva sia suonare della musica e semplicemente lasciarla andare. Tutti l'abbiamo nel nostro cuore e nella nostra mente: a volte mi sveglio la mattina e, non dico che abbia paura, ma sento dell'incertezza. Ma in qualche modo, quando comincio a suonare e sentire musica si dissolve tutto."

Far scoprire ai giovani la bellezza della musica

Visto che è un artista richiesto nei teatri di tutto il mondo, Lang Lang pensa mai al fatto che un suo concerto potrebbe spingere una bambina o un bambino ad appassionarsi alla musica, proprio come l'episodio di Tom & Jerry ha fatto con lui? "Certamente. Il mio scopo, la mia missione, è portare la musica classica a un pubblico più vasto possibile, soprattutto a chi non la conosce. Credo che questo film rappresenti esattamente il motivo per cui l'abbiamo fatto: è un grande blockbuster, ma ha le sue radici in una delle composizioni più belle della storia della musica, Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Credo che questo film abbia lo stesso fascino che, da bambino, ha avuto su di me Tom e Jerry: spero che più bambini si avvicinino al mondo della musica classica grazie a questa favola fantasy."

Lo schiaccianoci e i quattro regni, video intervista a Lang Lang