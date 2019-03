Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni in Blu-ray, recensione: un miracolo di bellezza visiva

Ispirata al classico racconto di E.T.A. Hoffmann Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi e all'amatissimo balletto Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, ecco una fiaba Disney dalle atmosfere magiche che si rivela una meraviglia per occhi e orecchie. Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni racconta le vicende della quattordicenne Clara, che alla vigilia di Natale riceve un dono dalla sua defunta madre. Ma per aprire la scatola le serve una chiave: la sua ricerca la porterà in uno strano e misterioso mondo parallelo formato da quattro regni, e spetterà proprio a lei riportare l'armonia tra questi mondi. Come ogni prodotto Disney, soprattutto se visivamente affascinante come questo, anche il film diretto da Lasse Hallström e Joe Johnston era attesissimo in homevideo: noi abbiamo potuto analizzare il Blu-ray targato Walt Disney Studios Home Entertainment, un prodotto tecnicamente sublime (ma solo discreto negli extra) che vi andiamo a descrivere.

Il video: un miracolo di bellezza tra pellicola, live ed effetti

La fantastica resa scenogafica de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, si traduce in blu-ray in un video davvero meraviglioso, per il quale ci sentiamo di spendere il massimo dei voti. Innanzitutto va ricordato che il film è stato girato su pellicola, e sottolineando la quantità di effetti digitali utilizzati, conditi allo splendore dei costumi e alla complessità dei personaggi (da rilevare la presenza nel cast di Mackenzie Foy, Helen Mirren, Keira Knightley e Morgan Freeman), si può dire che siamo davvero di fronte a una sorta di miracolo visivo per bellezza, compattezza e ricchezza di dettaglio, abbinato a una grana molto fine e naturale, comunque mai invadente. Proprio il dettaglio è la cosa che balza subito agli occhi, fin dalla sequenza di apertura, tra ambientazioni sfarzose, congegni, abiti e oggetti. A casa Stahlbaum gli arredi splendono folgoranti con una quantità di particolari mirabolante, che viene replicata anche sugli elaboratissimi costumi. Ma a colpire è la continuità di qualità e solidità in ogni frangente, che contraddistingue tutti i regni e la loro varietà di look. Il Blu-ray riesce a replicare tutto questo con grande fluidità, presentando un quadro sempre nitido e regalando costumi, oggetti e ambienti sempre dettagliatissimi, senza che emergano sbavature tra riprese live ed effetti, come se il tutto fosse un unicum perfetto. Il croma riesce a rappresentare in modo variegato tutti i regni, con colori brillanti e forti dalle mille tonalità, capaci di offrire una quantità di sfumature eccezionale, oltre a un nero profondo e solido. Tutte caratteristiche che donano al quadro anche uno spiccato senso di profondità.

L'audio: circondati da una magica atmosfera

Anche se non ai livelli spaziali del video, pure l'audio è di altissimo livello. Per la traccia italiana bisogna accontentarsi di un Dolby Digital Plus 7.1 comunque molto buono, che consente di immergersi perfettamente nelle magiche atmosfere del film. L'ascolto infatti è ricco di dettagli grazie a una notevole profondità complessiva. I diffusori sono tutti chiamati in causa con continuità, l'asse posteriore appoggia la scena con vigore e dovizia di particolari, spiccando per una direzionalità chirurgica nelle sequenze più caotiche. All'azione si abbina in maniera fluida la parte musicale, sempre piacevole e avvolgente, che scalda lo spettatore in maniera raffinata. Quando necessario, anche i bassi fanno sentire il loro peso, ma sempre con giudizio e quando la scena lo richiede, come la comparsa del topo-mostro o quando entra in campo la voce rimbombante di Madre Cicogna. A proposito di dialoghi, sono chiari ed emergono sempre tra gli effetti. Insomma un audio che riesce ad abbinarsi in modo squisito alle immagini, per un'esperienza homevideo tutta da vivere.

La traccia inglese sfodera un DTS HD Master Audio 7.1 che regala un'ulteriore marcia in più in fatto di dinamica, microdettaglio e pressione sonora complessiva, con una separazione dei canali ancora più netta e bassi più profondi.

Gli extra: featurette, scene tagliate e video musicali

Totale 8.5 Video 10 Audio italiano 8 Audio inglese 9 Extra 7

Se il reparto tecnico meraviglia, va detto però che quello dei contenuti speciali è solo discreto e meritava sicuramente qualche approfondimento in più. Troviamo innanzitutto Sulle Punte: Una conversazione con Misty Copeland (4' e mezzo), featurette nella quale la ballerina Misty Copeland parla del suo ruolo, della sequenza di balli nel film e racconta l'emozione di interpretare la Principessa Ballerina de Lo Schiaccianoci. A seguire ecco Svelare "Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni" (7'), contributo di approfondimento nel quale cast e troupe parlano delle scenografie, della qualità dei vari set e dei costumi, che hanno reso possibile trasformare in un film di avventura quello che è un balletto classico. Ci sono poi cinque scene tagliate (4' in tutto), che si possono vedere tutte assieme e o in modo separato, e si chiamano Arrivano gli Stahlbaum, Segui il tuo nastro, Clara chiede di sua madre, Sinistra, sinistra, sinistra, sinistra, sinistra e Via il vecchio. A chiudere troviamo due video musicali: il primo è Fall On Me eseguito da Andrea Bocelli con Matteo Bocelli (4' e mezzo), il secondo è La Suite dello Schiaccianoci eseguita dal pianista Lang Lang (4')