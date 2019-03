Bond 25: a Matera verrà girata la sequenza d'apertura del nuovo 007!

Francesco Bellu

I Sassi di Matera faranno da ambientazione per la sequenza di apertura di Bond 25, nuovo film di James Bond. Un dettaglio, trapelato attraverso Variety, non da poco se si tiene conto che le sequenze pre-credits rappresentano uno dei marchi di fabbrica più noti della saga sull'agente segreto più famoso del cinema. Veri e propri mini film che si chiudono sempre con la classica 'gunbarrel'.

Sempre secondo la rivista americana, i casting per Bond 25 sarebbero già in corso a Matera perché la scena d'azione si preannuncia imponente e simile, almeno per complessità, a quella vista in 007 Spectre, girata a Città del Messico durante le celebrazioni del Giorno dei Morti. Il primo ciak pare venga posticipato dalla primavera all'estate, si parla di luglio, ed è previsto l'arrivo di ben 500 persone tra cast e troupe tecnica. Enzo Sisti, il produttore che sta gestendo la tappa italiana del film, si è tenuto però sul vago parlando di "grande produzione presente a Matera" e la Mgm, interpellata sempre da Variety, non ha voluto lasciare dichiarazioni in merito. Secondo vari rumor, comunque, i luoghi al vaglio sarebbero quelli del centro storico, nell'area compresa tra piazza Duomo, piazza del Sedile, via Ridola e piazza San Francesco, per poter così sfruttare lo splendido scenario dei Sassi. Poi il set dovrebbe poi spostarsi in Grecia, ad Atene.

L'Italia è spesso presente nel franchise di Bond, giusto per rimanere ai casi più recenti basti pensare all'inseguimento sul lungo Tevere a Roma per 007 Spectre, oppure l'incipit di Quantum of Solace sul lago di Garda a cui segue la corsa dei cavalli del Palio di Siena. Se poi ci focalizziamo su Matera, Capitale della cultura 2019 e patrimonio Unesco, è ormai da circa un decennio location preferita di molti studios hollywoodiani che la hanno utilizzata per vari film: da La Passione di Cristo a Ben-Hur sino al cinecomic Wonder Woman.

Bond 25 sarà l'ultimo ad essere interpretato da Daniel Craig, la regia è stata affidata a Cary Fukunaga, subentrato dopo la rinuncia di Danny Boyle, il quale sta ultimando lo script originale con una riscrittura praticamente completa. Il cast vede il ritorno di Léa Seydoux, Bond Girl del capitolo precedente, più Ralph Fiennes e Ben Whishaw. Si parla anche di altre due 'misteriose' Bond Girl i cui ruoli però non sono ancora chiari: una dovrebbe aiutare l'agente segreto, l'altra potrebbe essere una femme fatale. Mentre per quanto riguarda l'iconica parte del 'cattivo' si è fatto con insistenza il nome di Rami Malek, fresco vincitore dell'Oscar per Bohemian Rhapsody.