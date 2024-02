Bob Iger: 'Marvel ha perso il suo focus, d'ora in poi ci concentreremo solo sui franchise forti'

I Marvel Studios e la Disney stanno attualmente ripensando la loro produzione, focalizzando i futuri progetti del Marvel Cinematic Universe sugli eroi più importanti. La notizia arriva dall'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, che ha rilasciato una dichiarazione sul futuro dell'azienda nel suo complesso. Tra i piani futuri ci sono diversi sequel dei successi animati della Disney (recente è l'annuncio di Oceania 2), oltre che ad alcuni film della Marvel.

The Marvels: gli studios sapevano che il film "fosse in difficoltà" ben prima dell'uscita

I piani per il MCU

Commentando il futuro della Disney, Bob Iger ha anticipato come verranno gestiti i prossimi film Disney e Pixar. Parlando brevemente del futuro del Marvel Cinematic Universe, ha dichiarato che i Marvel Studios "stanno iniziando a concentrarsi su alcuni dei loro franchise più forti in futuro, ma mi fermo qui". Ciò è avvenuto in seguito all'annuncio ufficiale che la stragrande maggioranza dei prossimi progetti della Disney e della Pixar saranno sequel dei film preferiti dal pubblico, e le parole di Iger suggeriscono un destino simile per la Marvel.

Alcuni fan hanno interpretato questa informazione come l'avvento di un progetto a lungo atteso, uno stand-alone sul personaggio di Hulk. Questo progetto è stato bloccato per anni, soprattutto a causa dei diritti cinematografici del personaggio detenuti dalla Universal.

La caduta del Marvel Cinematic Universe

Nel 2019, il Marvel Cinematic Universe ha raggiunto il suo apice con l'uscita di Avengers: Endgame. Da allora, il brand ha faticato un po' a raggiungere le stesse vette. Ciò è dovuto principalmente alla pandemia di COVID-19, con Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home che sono stati gli unici film a superare il miliardo di dollari al botteghino. Molti altri progetti non sono riusciti a raggiungere le stesse vette critiche o finanziarie dei film precedenti, e anche gli show televisivi Disney+ hanno avuto risultati piuttosto contrastanti. (Qui approfondiamo l'attuale crisi del Marvel Cinematic Universe).

Nel 2023, il MCU ha subito le conseguenze dell'accoglienza negativa di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che è stato anche una delusione finanziaria. A ciò hanno fatto seguito, nel corso dell'anno, la serie televisiva Secret Invasion, aspramente criticata, e il film The Marvels, che è stato decretato il peggior incasso della storia dell'MCU. Ad oggi, Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel a uscire nel 2024.