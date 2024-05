Deadpool & Wolverine: Kevin Feige aveva consigliato a Hugh Jackman di non tornare nei panni di Logan

Come noto, Hugh Jackman tornerà nei panni di Logan in Deadpool & Wolverine, che arriverà nelle sale a luglio, ma stando a quanto emerso recentemente, Kevin Feige aveva messo in guardia l'attore dal riprendere il ruolo.

La mente del Marvel Cinematic Universe (MCU) ha parlato del ritorno di Jackman in Deadpool & Wolverine durante un'intervista concessa a Empire e qui ha dichiarato di essersi commosso come tutti gli altri quando Jackman ha chiuso il cerchio del suo personaggio con Logan - The Wolverine nel 2017.

"Gli ho detto: 'Lascia che ti dia un consiglio, Hugh. Non tornare'", ha aggiunto Feige. "Hai avuto il più grande finale della storia con Logan. Non è una cosa che dovremmo cancellare'".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Molti sarebbero stati d'accordo con le indicazioni di Feige all'epoca. Jackman ha debuttato nel ruolo in X-Men del 2000 e l'ha ripreso in una lunga serie di sequel e film standalone usciti negli anni successivi. Logan ha cercato di chiudere questo percorso con una storia vietata ai minori che si concentrava su una versione più anziana del personaggio, e molti concordano sul fatto che abbia dato a Jackman e ai suoi fan un addio adeguato.

Anche Jackman sembrava essere d'accordo, ma quando gli è capitata l'opportunità di recitare accanto al Deadpool di Ryan Reynolds, ha capito che l'occasione era troppo ghiotta per lasciarsela scappare.

"Ero a circa un'ora di viaggio", ricorda. "E mi è venuta in mente quella domanda: 'Cosa voglio fare?'. E non appena mi sono posto la domanda, ero sicuro di voler fare Deadpool & Wolverine. Lo sapevo e basta. Ho guidato per un'altra ora. Non riuscivo a smettere di pensarci. Poi sono sceso dall'auto, ho chiamato Ryan e gli ho detto: 'Ryan, se mi vuoi, ci sto'".

Feige fa notare che il Wolverine che incontreremo nel terzo film di Deadpool non è esattamente lo stesso personaggio che i fan hanno conosciuto nei precedenti film sugli X-Men della 20th Century Fox. Questo, si spera, darà al MCU lo spazio sufficiente per far sì che quello di Logan rimanga un addio appropriato.