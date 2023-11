The Marvels: gli studios sapevano che il film 'fosse in difficoltà' ben prima dell'uscita

The Marvels è finalmente arrivato nelle sale, ma si è trattato di un esordio disastroso al box-office. Con soli 47 milioni di dollari raccolti in 4.030 sale, quella di The Marvels è stata la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU. Un flop a quanto pare annunciato dal momento che anche gli studios, come si evince dalle ultime indiscrezioni, erano ben consapevoli delle difficoltà del film.

"I Marvel Studios e la Disney sapevano che il film avrebbe riscontrato delle difficoltà, e ne erano ben consapevoli ancor prima della sua uscita. C'era anche un sentiment generale secondo cui Feige e il suo team avessero bisogno di più tempo per fare un bilancio dei film usciti in sala" si legge in un articolo pubblicato su The Hollywood Reporter.

Sul flop del nuovo film con Brie Larson è intervenuto anche il noto scrittore Stephen King che, pur ammettendo di non essere fan dell'MCU, non trova giuste le critiche riguardo ai bassi incassi.

"Non vado a vedere i film dell'MCU, non mi interessano, ma trovo molto spiacevole questo gongolare per gli incassi deludenti di The Marvels. Perché gioire del fallimento?" scrive King su Twitter/X, specificando che non vede alcun motivo per deridere i film che hanno fallito al botteghino e definisce il comportamento "molto spiacevole".