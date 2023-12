The Marvels conclude la sua corsa al box office come peggior incasso della storia dell'MCU

Si è conclusa la corsa al box-office di The Marvels: è ufficialmente il film che ha incassato meno nella storia del Marvel Cinematic Universe.

Dopo sole quattro settimane di permanenza sul grande schermo, il film ha racimolato soltanto 80 milioni di dollari in Nord America e 197 milioni di dollari a livello globale.

In genere si guarderebbe con ottimismo all'affluenza di pubblico garantita dalle festività natalizie, ma a quanto pare la Disney non si aspetta che ciò accadrà. Lo studio ha scritto domenica in una nota alla stampa: "Con gli incassi di 'The Marvels' ormai in fase di esaurimento, interromperemo la comunicazione degli incassi internazionali/globali di questo titolo".

The Marvels rimarrà nelle sale fino a Capodanno

Il film non sarà del tutto rimosso dalle sale ma dovrebbe essere proiettato fino a Capodanno. Tuttavia, questa nota segnala che non si prevede che The Marvels possa generare un notevole aumento dei guadagni nel resto del mese di dicembre. Nell'ultimo fine settimana, il film è precipitato all'11° posto della classifica degli incassi con appena 2,4 milioni di dollari.

Hunger Games: il prequel debutta con 44 milioni negli USA, storico crollo del 78% per The Marvels

Questo grado di delusione è insolito perché la Marvel è il franchise cinematografico di maggior successo commerciale di tutti i tempi, con 29,8 miliardi di dollari a livello globale in 33 film.