Deadpool & Wolverine: Kevin Feige ha rifiutato la prima versione di Ryan Reynolds per il film

Oltre a essere già il film più atteso dell'estate, Deadpool & Wolverine sarà un capitolo fondamentale del Marvel Cinematic Universe, ma a quanto pare il capo dei Marvel Studios Kevin Feige non aveva accettato la prima proposta di Ryan Reynolds per il film.

Durante un'intervista con Empire Magazine su Deadpool & Wolverine, Feige ha raccontato qual era la proposta originale per il film e perché l'ha rifiutata. Secondo Ryan Reynolds, Deadpool 3 era originariamente una "storia stile Rashomon su Wolverine e Deadpool e su qualcosa in cui erano coinvolti insieme, ma raccontata da tre prospettive completamente diverse", spiega. "Era un modo per realizzare un film su larga scala in maniera molto ridotta".

Se non capite il riferimento, Rashomon è un classico del 1950 del regista giapponese Akira Kurosawa. Racconta la storia di un samurai, di sua moglie e di un bandito, il cui incontro sfocia in omicidio, tradimento e stupro. Il bandito e la moglie raccontano ciascuno la propria versione della storia davanti a un tribunale, mentre la testimonianza del samurai viene ascoltata attraverso un medium, poiché è morto. Tutte e tre le versioni della storia si rivelano inaffidabili: ogni narratore idealizza se stesso e diffama gli altri. Solo il racconto di un testimone oggettivo (un taglialegna) arriva al cuore della verità.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds in una scena

Le proposte di Reynolds

Come sottolinea Ryan Reynolds, l'approccio di Deadpool 3 a Rashomon sarebbe stato un modo per riutilizzare più volte le riprese di un film dal budget modesto per creare un "blockbuster". In realtà si tratta di un'idea piuttosto intelligente (dal punto di vista registico), ma non c'erano i tempi giusti e non c'era il giusto focus: "La verità è che non ero ancora sicuro di come incorporare Deadpool nel MCU", ha detto Feige a proposito delle prime proposte per Deadpool 3. "Pensavo molto a come portare i mutanti e gli X-Men nel MCU, e pensavo che dovesse essere qualcosa di più grandioso. Ma la verità è che Ryan è una macchina da idee. Quindi può avermi proposto questo, ma anche altri 25 pensieri e idee".

Reynolds ammette di essere stato molto indaffarato dal punto di vista creativo, nel tentativo di trovare l'idea che sarebbe diventata Deadpool & Wolverine: "Ho scritto circa 18 versioni diverse. Alcune erano quasi come un film da Sundance, con un budget inferiore ai 10 milioni di dollari, ma ho proposto anche film più grandi o più intermedi". Deadpool & Wolverine sarà nelle sale il 26 luglio.