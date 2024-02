Oceania 2: Dwayne Johnson in trattative per tornare nel ruolo di Maui, l'uscita del live action slitterà

L'annuncio dell'arrivo di Oceania 2 ha agitato gli animi degli appassionati di film Disney, soprattutto perché mancano ancora molti dettagli sull'arrivo del sequel animato anticipato dal CEO Bob Iger. uno dei quesiti riguarda il ritorno di Dwayne Johnson nei panni del semidio Maui, ma secondo Deadline la star action sarebbe in trattative.

Moana: la principessa Moana in un'immagine del film

La decisione di Disney di dare un seguito a Oceania ha spiazzato visto che lo stesso Dwayne Johnson ha confermato l'arrivo di reboot animato live action.

Per quanto riguarda la protagonista, dopo aver negato la sua partecipazione al reboot live action, Auli'i Cravalho ha confermato le trattative con Disney per Oceania 2 anche se i negoziati sono meno avanzati di quelli con Johnson.

"Sono davvero onorata di passare questo testimone alla prossima giovane donna discendente delle isole del Pacifico, per onorare le incredibili culture e comunità della nostra gente che hanno ispirato la sua storia. E non vedo l'ora che arrivino tutte le bellissime rappresentazioni del Pacifico. Mahalo", aveva scritto mesi fa Cravalho.

Dwayne Johnson: sua figlia non crede che l'attore sia Maui in Oceania (VIDEO)

Dalla tv al cinema

Oceania: un'immagine del film Disney

Bob Iger ha detto che lo studio è rimasto così stupefatto dalla serie Disney+ di Oceania che avevano in sviluppo da decidere di trasformarla in un sequel cinematografico che dovrebbe arrivare al cinema USA il prossimo Ringraziamento. Il sequel è diretto da Dave Derrick Jr. e conterrà le musiche dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, della nominata al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. L'unica cosa che manca in Oceania 2 sono le canzoni di Lin-Manuel Miranda, che non tornerà a collaborare al progetto.

Resta da capire che accadrà adesso con la versione live-action di Oceania annunciata da Dwayne Johnson. Al momento il progetto non è ancora in fase di sviluppo e molto probabilmente la data di uscita, originariamente prevista per il 27 giugno 2025, è destinata a slittare.