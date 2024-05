Ben Affleck è in trattative per un ruolo nel MCU, non sarà in Deadpool & Wolverine [RUMOR]

Dopo aver interpretato Daredevil per la Fox e Batman per il DCEU di Zack Snyder ormai archiviato, pare che Ben Affleck potrebbe presto unirsi al Marvel Cinematic Universe in un ruolo ancora non precisato.

Stando a quanto rivelato dallo scooper Daniel Richtman, pare che Affleck abbia incontrato i dirigenti dei Marvel Studios per discutere della possibilità di unirsi all'universo cinematografico condiviso, ora che il suo lavoro come Batman si è definitamente concluso dopo la fine del DC Extended Universe. Affleck è apparso per l'ultima volta nei panni di Bruce Wayne/Batman nel film The Flash, in cui veniva "sostituito" da George Clooney alla fine della storia a causa del caos del Multiverso.

Inizialmente, si pensava che Affleck sarebbe apparso in Deadpool & Wolverine, dove avrebbe ripreso i panni del suo Daredevil in un cameo. Tuttavia, Richtman ha escluso questa possibilità affermando che l'attore non farà parte della pellicola in uscita a luglio nelle sale.

Visto l'insuccesso di Daredevil, stroncato da critica e pubblico, Ben Affleck non è mai sembrato particolarmente desideroso di tornare a vestire i panni del vigilante Marvel, ammettendo perfino di odiare il film, ma ormai il Multiverso sembra aver attirato le star più impensate.

Si vocifera addirittura che Channing Tatum e Taylor Kitsch compariranno in Deadpool 3 come diverse incarnazioni di Gambit, ma per avere conferma di tutti questi rumor non ci resta che attendere l'arrivo del film al cinema.