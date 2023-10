Hulk, i Marvel studios al lavoro su un film stand-alone? [RUMOR]

Non c'è alcun dubbio sul fatto che il personaggio di Bruce Banner/Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, sia stato uno dei pilastri del Marvel Cinematic Universe negli ultimi anni. Il ben noto componente degli Avengers non ha ancora ricevuto un film stand-alone sotto l'etichetta Marvel Studios, ma le cose potrebbero cambiare molto presto. Stando a una recente indiscrezione, infatti, gli studios avrebbero acquisito i pieni diritti sul personaggio di Hulk, che fino a ora erano in mano alla Universal.

Si vocifera che dunque il tanto chiacchierato adattamento di World War Hulk, uno dei fumetti più noti legati al gigante verse, possa finalmente prendere forma. Lo stesso Mark Ruffalo si era più volte detto interessato ad esplorare questa storyline sul grande schermo.

Nel 2008 Universal Pictures ha distribuito nelle sale L'Incredibile Hulk, film stand-alone con Edward Norton. Nonostante nella scena post credits fosse presente Tony Stark (Robert Downey Jr.) per creare un collegamento in vista di The Avengers, i piani per il sequel sono stati accantonati e i Marvel Studios hanno deciso di rebootare il personaggio di Hulk, scegliendo Mark Ruffalo.

A quanto pare, però, c'erano dei piani per un sequel, come rivelato dal regista Louis Leterrier: ""C'era un intero seguito pianificato, sarebbe stato un grande film con Hulk rosso e Hulk grigio....Hulk è uno dei personaggi più complessi all'interno dell'universo Marvel. Il pubblico vuole vedere l'Hulk primordiale, quello rabbioso. Ma quando si passa dall'Hulk grigio all'Hulk intelligente si perde questo aspetto e si diventa a tratti ridicoli".