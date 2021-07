Black Widow stabile al primo posto al box office italiano

Black Widow: Scarlett Johansson e Florence Pugh durante un inseguimento

Black Widow stabile in vetta al box office italiano con 868.000 euro che consolidano gli incassi del cinecomic Marvel portandoli a un totale di 3 milioni 618 mila euro a poco meno di due settimane dall'uscita in sala. Qui trovate la recensione di Black Widow, focus sul passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e sui lati oscuri della sua storia delle origini. Dal 9 luglio il film è disponibile anche in streaming su Disney+ Vip Access.

Alle spalle di Black Widow troviamo il debutto del film d'animazione I Croods 2 - Una nuova Era, che vanta un cast vocale composto da Francesco Pannofino presta la voce a Grug, Alice Pagani a Hip, Leo Gassmann a Guy, Virginia Raffaele a Speranza, Alessandro Gassmann a Filo e Benedetta Porcaroli ad Aurora. Qui trovate il nostro approfondimento su I Croods 2 - Una nuova Era, che apre incassando 616.000 euro da 336 sale.

Terzo, La notte del giudizio per sempre, quinto capitolo della saga horror Blumhouse The Purge, che incassa altri 261 mila euro, per un totale di 603.800 euro. Il film è incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), una coppia sfuggita a un cartello di droga messicano che trova rifugio in un ranch texano. La situazione precipita quando un gruppo di estranei decide di continuare a purgare oltre il tempo assegnato in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge. Questa trama conferma il cambio di ambientazione, dopo quattro film ambientati in un contesto metropolitano.

Al quarto posto scivola l'horror A Quiet Place 2, che incassa altri 60.000 euro arrivando a un totale di 867.000 euro. Qui trovate la recensione di A Quiet Place 2, brillante sequel diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2021.

Risale in quinta posizione il revenge thriller Io sono nessuno, interpretato dalla star di Better Call Saul Bob Odenkirk. L'attore presta il suo volto per portare in scena Hutch Mansell, padre sottovalutato e marito trascurato che sopporta senza mai reagire tutte le umiliazioni che la vita gli riserva. L'irruzione di due ladri nella sua abitazione, però, funziona come una sorta di incidente scatenante che provoca un cambiamento netto in quest'uomo comune. Durante l'irruzione domestica, infatti, Hutch si rifiuta di difendere sé stesso e la sua famiglia, sperando di evitare una violenza maggiore. Nel corso dei giorni seguenti, però, le conseguenze dell'incidente alimentano la rabbia di Hutch e innescano istinti dormienti che lo conducono verso un percorso brutale fatto di pugni, sparatorie e stridore di pneumatici. Qui la recensione di Io sono nessuno, che incassa altri 42.000 euro per un totale di 273.400 euro.