La notte del giudizio per sempre: il creatore spiega come ha predetto la rivolta di Capitol Hill

Il creatore di La notte del giudizio per sempre James De Monaco ha spiegato come ha fatto a prevedere la rivolta del Campidoglio che c'è nel film, ma è accaduta anche nella realtà.

Il franchise cinematografico The Purge continua con il quinto e ultimo capitolo, La notte del giudizio per sempre, nuovo film scritto da James De Monaco che ha predetto la rivolta di Capital Hill a Washington, avvenuta davvero il 6 gennaio 2021.

La notte del giudizio per sempre: una sequenza del film

La notte del giudizio per sempre è stato, ovviamente, girato molto prima quella data rimasta negli annali perché è stato un vero e proprio assalto alla Casa Bianca da parte dei sostenitori di Donald Trump, Presidente uscente, per contestare il risultato delle elezioni. Una scena simile fa parte anche del film e James De Monaco durante un'intervista con Comicbook.com ha raccontato qualche curiosità in merito:

"È stato un anno davvero scioccante e gli eventi si rispecchiano ovviamente nel film. Molti amici miei dopo la prima visione mi hanno chiamato per dirmi 'Come hai fatto a predire tutto questo?' Ma io non ho fatto niente."

Il creatore de La notte del giudizio per sempre ha continuato dicendo che dopo la prima anteprima con il pubblico, due mesi dopo quel fatidico 6 gennaio, tutti pensavano che il film fosse stato girato dopo gli eventi perché davvero molto simile a quello che era successo in realtà:

"Quando abbiamo mostrato la prima anteprima al pubblico, probabilmente erano passati due mesi, direi dopo il 6 gennaio, hanno pensato l'avessimo girato quest'anno. Rispondevo a tutti 'No, l'abbiamo girato un anno e mezzo fa'. Quando sento questo, mi prende un po' di tristezza perché penso che orribile che il nostro Paese sia diventato così come lo racconto in un film di fantasia."

La notte del giudizio: cinque cose che (forse) non sapete sul fenomeno horror

In La notte del giudizio per sempre, scritto da James De Monaco e diretto da Everardo Gout, l'azione si svolge dopo gli eventi dell'anno delle elezioni e racconta di Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), che trovano conforto in un ranch texano dopo essere fuggiti da un cartello della droga in Messico. Le cose però precipitano quando un gruppo di estranei decide di continuare "la purificazione" oltre il tempo previsto dalla legge.

L'uscita de La notte del giudizio per sempre, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2021, è fissata per l'8 luglio 2021.