Black Widow debutta al box office USA con 80 milioni, altri 60 milioni da Disney+

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

Black Widow incassa 80 milioni di dollari al box office USA segnando il maggior incasso per un debutto fin dall'inizio della crisi sanitaria. A questo incasso vanno aggiunti i 60 milioni ottenuti su Disney+ Vip Access, dove il film è uscito in contemporanea alle sale. Qui trovate la recensione di Black Widow, focus sul passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e sui lati oscuri della sua storia delle origini.

Scarlett Johansson: "Gli sceneggiatori maschi avevano ideato un costume ridicolo per Black Widow"

Dopo due settimane in testa al box office, Fast & Furious 9 - The Fast Saga perde una posizione e si attesa al secondo posto incassando altri 10,8 milioni che portano il film a un totale di 141,3 milioni. Il ritorno di Vin Diesel e della sua "famiglia" cinematografica che comprende Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren, Jordana Brewster e tante altre star vecchie e nuove raccoglie altri 24 milioni arrivando a un totale di 117 milioni, ma l'incremento è ben lontano dai 70 milioni del debutto che facevano ben sperare nella crescita delle sale post-crisi sanitaria.

Fast & Furious, Vin Diesel sa già il finale della saga: "Nella mia mente è tutto definito"

Al terzo posto troviamo il film d'animazione Baby Boss 2 - Affari di famiglia, diretto da Tom McGrath, che incassa altri 8,7 milioni per un totale di 34,7 milioni di dollari. Nel sequel di Baby Boss, commedia campione d'incassi di DreamWorks Animation nominata agli Oscar, i fratelli Templeton - Tim (James Marsden) e il suo fratello minore Baby Boss Ted (Alec Baldwin) - sono diventati adulti e si sono allontanati. Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno. Ted è un CEO di fondi speculativi. Ma un nuovo baby boss dall'approccio innovativo e dall'atteggiamento positivo li riunirà e sarà d'ispirazione per un nuovo affare di famiglia.

La notte del giudizio per sempre: una sequenza del film

Quarto, La notte del giudizio per sempre, quinto capitolo della saga Blumhouse The Purge, che raccoglie altri 6,7 milioni incassando 27,4 milioni complessivi. L'horror è incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), una coppia sfuggita a un cartello di droga messicano che trova rifugio in un ranch texano. La situazione precipita quando un gruppo di estranei decide di continuare a purgare oltre il tempo assegnato in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge. Questa trama conferma il cambio di ambientazione, dopo quattro film ambientati in un contesto metropolitano.

La notte del giudizio per sempre: il creatore spiega come ha predetto la rivolta di Capitol Hill

Quinto l'horror A Quiet Place 2, che incassa altri 3 milioni arrivando all'imponente cifra di 150,7 milioni in sette settimane nel botteghino post-emergenza. Qui trovate la recensione di A Quiet Place 2, brillante horror diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt, A Quiet Place 2 è un altro dei 15 film più attesi dell'estate 2021 nei cinema italiani insieme a Fast & Furious 9 - The Fast Saga.