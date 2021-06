Fast & Furious, Vin Diesel sa già il finale della saga: "Nella mia mente è tutto definito"

Vin Diesel è il protagonista di uno dei franchise di maggiore successo del cinema americano contemporaneo. Prima o poi, però, anche la saga di Fast & Furious approderà al finale. In occasione di un'intervista con Steve Weintraub di Collider, Vin Diesel ha parlato della conclusione del franchise e di una sequenza che si presenta alla sua mente in modo ricorrente.

In occasione dell'intervista con Collider, Vin Diesel si è soffermato su due aspetti particolari. In primo luogo, l'attore ha parlato del finale di Fast & Furious: "Il finale della saga sarà diviso in due parti e, in effetti, c'è già una sequenza ricorrente che mi balena in mente e che mi piacerebbe fosse quella finale. Sarà davvero un bel lavoro di pre-produzione e produzione!".

Nel corso di una recente intervista, Vin Diesel ha rivelato quando si concluderà la saga di Fast & Furious e ha comunicato la volontà di Universal di dare vita a un finale diviso in due parti.

Infine, se avesse totale disponibilità di denaro, quale progetto vorrebbe portare liberamente su grande schermo? Vin Diesel ha risposto: "Vorrei realizzare qualcosa che abbia Annibale come protagonista. Mi piacerebbe dare vita a una rilettura contemporanea delle Guerre Puniche, magari coinvolgendo personalità come Mel Gibson e Frank Miller".

Fast and Furious 9 sarà presentato nel corso della prossima edizione del Festival di Cannes con una proiezione in spiaggia e sarà distribuito nei cinema italiani a partire dal 18 agosto 2021.