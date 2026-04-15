Il Trono di Spade, adesso è ufficiale: svelato il titolo del film in arrivo al cinema

Dal CinemaCon di Las Vegas arrivano buone notizie per i fan de Il trono di spade: l'arrivo di un film sullo show è ufficiale e adesso ha anche un titolo.

Dopo il successo straordinario de Il trono di spade, Westeros approda ufficialmente sul grande schermo. Warner Bros. ha confermato l'arrivo di un prequel cinematografico rivelando anche il titolo di lavorazione: Game of Thrones: Aegon's Conquest.

Naturalmente nei prossimi mesi il titolo potrebbe cambiare, ma l'hype dei fan è alle stelle dopo l'annuncio diffuso durante il panel Warner del CinemaCon di Las Vegas 2026 dedicato ai progetti in uscita nel 2027 e oltre.

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Chi era Aegon I Targaryen nella mitologia de Il Trono di Spade

Warner Bros. e HBO si preparano a celebrare la prima incursione cinematografica de Il trono di spade. La notizia dell'arrivo di film è trapelata per la prima volta il mese scorso. Per adesso gli unici dettagli sulla trama trapelati anticipano che il film seguirà le vicende del conquistatore Aegon I Targaryen, protagonista della saga di romanzi di George R.R. Martin Cronache del ghiaccio e del fuoco. I Targaryen sono i sovrani di Westeros, "amanti dei draghi e dell'incesto" come scrive Variety, nei libri di Martin e nell'universo della popolare serie HBO che si è espanso coi prequel House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms.

La storia di Aegon I Targaryen è narrata nel libro di George R.R. Martin Fuoco e Sangue, spinoff della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco incentrato sulla Casa Targaryen e sui sovrani Targaryen di Westeros, pubblicato nel 2018. Il romanzo descrive l'ascesa e la caduta dei vari re Targaryen. Aegon, il capostipite della casata, fu colui che unì i regni di Westeros sotto un unico sovrano. Forgiò il Trono di Spade con le armi fuse dei suoi nemici e governò la terra insieme alle sue due sorelle/mogli e regine, Visenya e Rhaenys. Dopo la sua morte, i suoi eredi continuarono a regnare per molte generazioni.

Nikolaj Coster-Waldau e Kit Harington in una scena dell'episodio The Kingsroad di Game of Thrones

Che cosa sappiamo sul lungometraggio prequel de Il Trono di Spade

Pochi, per adesso, riguardo al film in fase di sviluppo. Game of Thrones: Aegon's Conquest sarà scritto da Beau Willimon, showrunner della serie Netflix House of Cards e a utore dello show di Star Wars Andor.

In attesa del film prequel, l'universo de Il trono di spade si espanderà nei prossimi mesi con la terza stagione di House of the Dragon, mentre sarebbero in seri guai le riprese della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms dopo che un'inondazione ha colpito le location. Smentiti nel frattempo i rumor sulla possibile uscita autunnale di The Winds of Winter, il sesto atteso romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, rivelatisi una fake news.