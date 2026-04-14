Resident Evil: un'orda di zombie e sangue nella descrizione del trailer del reboot

Dopo il successo di Weapons, Zach Cregger è apparso sul palco del CinemaCon 2026 per introdurre il suo reboot di Resident Evil, che si preannuncia uno dei titoli più caldi dell'estate cinematografica.

Cregger ha introdotto il trailer del film in arrivo a settembre dopo essersi rivolto ai fan del popolarissimo franchise di videogiochi Capcom che narra le vicende di una squadra speciale impegnata nella lotta contro gli zombi. Il regista ha dichiarato al pubblico di aver "giocato tantissimo a Resident Evil negli ultimi due decenni" e di essere stato attratto dal taglio cinematografico dei giochi, covando l'ambizione di dirigerne una nuova versione.

Cregger ha specificato, inoltre, di aver lavorato in modo da riproporre il ritmo narrativo e l'atmosfera dei giochi, promettendo: "Se amate i videogame, ne sentirete l'influenza ovunque nel film".

La descrizione del teaser trailer di Resident Evil

Il teaser mostrato al CinemaCon2026 si apre col protagonista Austin Abrams, già nel cast del precedente Weapons che, dopo essere rimasto in panne con l'auto, cammina infreddolito nella neve per poi arrivare a una casa e bussare alla porta. Non ricevendo risposta, entra nell'edificio.

"Ho avuto un piccolo problema sulla strada, mi chiedevo se potessi usare il vostro telefono?", chiede.

Prende un telefono fisso, compone un numero e inizia una conversazione con una persona cara. "Ehi, tesoro, mi dispiace tanto che la chiamata si sia interrotta prima, ma sono successe delle cose e potremmo non riuscire a parlarci più", dice.

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Il teaser mostra poi il personaggio di Abrams che corre freneticamente, sbatte le porte di un fienile e afferra un fucile a pompa.

"Sono in una situazione davvero tremenda in questo momento", dice prima di cercare di afferrare le chiavi della macchina da un cadavere che striscia sinistramente lontano da lui.

Segue un rapido montaggio di flash in cui scorgiamo uno zombie gonfio che si aggira nelle fogne, un'auto della polizia ribaltata e zombie che saltano dai palazzi e si schiantano contro le auto parcheggiate.

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Che cosa sappiamo finora del reboot di Resident Evil

Le proiezioni di prova di Resident Evil hanno alimentato l'hype dei fan nei confronti del reboot, paragonato addirittura a Mad Max: Fury Road in salsa horror.

Zach Cregger aveva precedentemente dichiarato a Entertainment Weekly che il suo Resident Evil sarebbe stato una "storia completamente originale" ispirata ai videogiochi. "Quando lo guarderete, penserete: 'Questo è proprio nello stile di Zach'", aveva affermato. "Solo che è ambientato nel mondo di Resident Evil. Non credo che i fan dei giochi ne rimarranno delusi."

Il regista si è detto intimidito dall'idea di cimentarsi con la saga, agguìiungendo: "Quando ho deciso di mettermi in gioco e realizzare un film tratto da quello che è senza dubbio il punto di riferimento assoluto del survival horror, sapevo di avere una grande responsabilità. A differenza dei miei ultimi due film, non ci saranno acrobazie narrative. Sarete intrappolati con un unico protagonista, in un viaggio a piedi dal punto A al punto B."

Il personaggio in questione è Bryan (Austin Abrams), un corriere medico che si ritrova involontariamente coinvolto in una corsa per la sopravvivenza dopo che la sua auto si è fermata nel mezzo della neve, precipitandolo in un incubo in cui deve sfuggire a orde di zombie per salvare la pelle.