1997: Fuga da New York, annunciato l'ennesimo remake. Questa volta sarà finalmente realizzato?

Il classico fantascientifico e distopico con Kurt Russell verrà aggiornato ai nostri tempi per quello che sarà l'ennesimo tentativo di riportarlo al cinema dopo anni di progetti cancellati

Durante il suo panel alla CinemaCon, Studiocanal ha annunciato di aver messo in lavorazione un remake di 1997: Fuga da New York, il cult di John Carpenter con Kurt Russell nei panni del mitico Jena Plissken.

Il distributore indipendente, che ha presentato il film a Las Vegas nell'ambito della prima rassegna dedicata ai film indipendenti organizzata da CinemaCon, ha annunciato che questo nuovo remake sarà realizzato in collaborazione con la casa di produzione The Picture Company, recentemente autrice di A Complete Unknown.

Attualmente, non ci sono registi collegati al progetto, che immaginiamo sia ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo. In passato, diversi registi, anche molto stimati, hanno tentato di riportare Jena sul grande schermo, fallendo miseramente.

1997: Fuga da New York, Kurt Russel in una scena

1997: Fuga da New York, i precedenti remake mai realizzati

Se in passato vi eravate entusiasmati all'idea di un remake del cult di Carpenter, è stato perché registi e produttori come Joel Silver, Robert Rodriguez e, più recentemente, il team di Radio Silence sono stati tutti, a un certo punto, coinvolti nel tentativo di portare sul grande schermo una nuova versione - o una "rivisitazione", se preferite, di questa storia. Rodriguez avrebbe dovuto dirigere il film per la 20th Century Studios nel 2017, ma il passaggio alla Disney ha contribuito ad accantonare il progetto.

Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett e Chad Villella, alias Radio Silence (il team dietro Scream 5 e Finché morte non ci separi 2), sono stati i successivi a essere coinvolti nel progetto, che vedeva anche la partecipazione di The Picture Company tramite un accordo generale e la distribuzione nazionale a cura della 20th Century. Poiché Studiocanal detiene i diritti dell'originale, avrebbe distribuito quella versione a livello internazionale, ma ora sembra che Studiocanal si stia occupando personalmente della distribuzione mondiale.

La trama del film cult di John Carpenter

In 1997: Fuga da New York, Kurt Russell interpreta Plissken, un duro con la benda sull'occhio e la pistola al fianco che, in un 1997 distopico in cui ha 24 ore di tempo per irrompere nella prigione di massima sicurezza che ora è New York City, al fine di salvare il presidente degli Stati Uniti dopo che l'Air Force One è precipitato lì. Russell è poi tornato nel sequel Fuga da Los Angeles nel 1996.

Fuga da New York non è l'unico film cult del 1981 di cui Studiocanal ha annunciato oggi il remake, poiché la casa di produzione pare intenda realizzare anche una nuova versione del film horror sui lupi mannari di Joe Dante, L'ululato. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo.