Tom Cruise panciuto e "gattaro" semina il caos nel primo sguardo a Digger

Tom Cruise si è mostrato in una versione folle e scatenata nel trailer di Digger, nuovo eccentrico lungometraggio di Alejandro Gonzales Inarritu presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas.

In attesa del lancio globale, adesso abbiamo qualche dettaglio in più sulla scatenata commedia satirica che vede interpreti anche Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Emma D'Arcy, Sophie Wilde, Robert John Burke, Burn Gorman e Michael Stuhlbarg.

A dicembre è stato pubblicato un teaser trailer che annunciava il titolo e mostrava Tom Cruise, solo in silhouette, che ballava con una pala in mano. Una performance "impavida", come l'ha definita Inarritu al CinemaCon.

Digger: Tom Cruise e Alejandro Gonzales Inarritu introducono il trailer al CinemaCon di Las Vegas 2026

La descrizione del trailer di Digger

Un Tom Cruise invecchiato e irriconoscibile siede in una lussuosa camera da letto. Dà da mangiare al suo gatto. Guarda fuori dalla finestra. Porta il gatto dal veterinario. Poi cammina in pigiama con una mazza da baseball, ripetendo ciò che gli disse suo padre. A un certo punto riceve una chiamata da una scienziata di nome Sandy Clarkson, che si trova in un ambiente innevato. La Clarkson spiega che l'acqua sta ribollendo a causa di una perdita, minacciando l'integrità dell'intera calotta glaciale della Groenlandia. Il personaggio di Tom Cruise si arrabbia per la notizia e minaccia di licenziare il personale e chiamare il Presidente.

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John Goodman interpreta il Presidente degli USA, che incontra Cruise. Il Presidente si chiede come sia potuto sfuggire a Cruise. Dicono che milioni, forse miliardi di persone saranno sfollate a causa degli errori commessi dalla compagnia di Cruise e dalle trivellazioni petrolifere. Viene mostrato un rapido montaggio mentre Cruise cita suo nonno, e si vedono altri membri del cast come Sandra Hüller, Jesse Plemons e Riz Ahmed. Il Presidente sgancia una bomba sul ghiaccio. Cruise sembra sicuro di sé mentre dice: "La storia deve ancora essere raccontata". Nel finale del trailer Cruise sta facendo il bagno al suo gatto quando compare il logo.

Trama completa di Digger

Da quanto rivelato finora, in Digger avremo a che fare con un Tom Cruise come non l'abbiamo mai visto prima. In questa commedia irriverente, sfoggia un forte accento del Sud, ha una pancia da bevitore di birra e capelli bianchi e radi, acconciati in un riporto. Interpreta un magnate del petrolio la cui azienda potrebbe aver scatenato un disastro ecologico che rischia di innescare una guerra nucleare. John Goodman veste i panni di un Presidente americano malato che implora il personaggio di Cruise di rimediare al disastro che ha combinato.

"Se non possiamo controllare il corso della natura, l'unica cosa che conta è chi ha il coraggio di vincere questa guerra", dichiara a un certo punto Digger Rockwell, il personaggio interpretato da Tom Cruise.

"Sappiamo che Tom non teme niente: le acrobazie, gli aerei, i salti", ha detto Iñárritu sul palco del CinemaCon. "Ma per incarnare questo personaggio serve un altro tipo di coraggio. E Tom si è rivelato un funanbolo".

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Cruise ha confessato alla platea di esercenti cinematografici a Las Vegas di essere un fan di Iñárritu dai tempi di Amores Perros nel 2000, film di cui ha consumato la sua copia. I due hanno iniziato a discutere di una possibile collaborazione sette anni fa, mentre l'attore era impegnato sul set di Top Gun: Maverick, ma ha staccato per poche ore recandosi all'incontro col regista messicano nel cuore della notte in motocicletta.

"È così che mi sposto", ha spiegato. "È molto più veloce e non devi preoccuparti del traffico."