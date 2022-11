Black Panther: Wakanda Forever vola al box office italiano con oltre 4 milioni di euro

Dopo una partenza lievemente più lenta del previsto, Black Panther: Wakanda Forever mette il turbo e chiude il weekend di aperta al box office italiano con un incasso che supera i 4 milioni di euro. L'originale Black Panther, uscito il 14 febbraio 2018 (anche in quel caso un mercoledì), aveva aperto con 2.859.465 euro. Ecco la come rivela la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, Marvel ha deciso di non scegliere un altro attore per sostituire il compianto protagonista Chadwick Boseman, ma ha incorporato la morte di T'Challa nella storia. Il sequel è infatti ambientato dopo la morte di Re T'Challa, con il regno di Wakanda che tenta di andare avanti senza il suo sovrano.

Black Panther 2, Lupita Nyong'o: "Ho pianto dopo aver letto il copione"

Supera i 4 milioni di euro complessivi anche La stranezza, che perde la prima posizione al box office italiano ma incassa altri 771.000 euro confermandosi una vera e propria rivelazione. Come rivela la nostra recensione de La stranezza, la pellicola di Roberto Andò con Toni Servillo, Ficarra e Picone, racconta la storia di Luigi Pirandello, il quale, recatosi in Sicilia per gli 80 anni di Giovanni Verga, scopre che l'amata balia Maria Stella è appena morta e deve essere seppellita. Questo imprevisto lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo.

La stranezza, Toni Servillo: "L'obiettivo di ogni artista è fuggire dalla routine"

L'ombra di Caravaggio: un primo piano di Riccardo Scamarcio

Terza posizione per L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, che incassa altri 524.000 euro arrivando a un totale di 1,4 milioni di euro. Riccardo Scamarcio si cala nei panni del controverso pittore ribelle Caravaggio, come anticipa la nostra [recensione de L'ombra di Caravaggio](https://movieplayer.it/articoli/lombra-di-caravaggio-recensione_27958/ "L'ombra di Caravaggio, la recensione: Caravaggio, rockstar ante litteram" in un ritratto drammatico in cui il personaggio viene riletto col filtro del presente.

L'ombra di Caravaggio, Isabelle Huppert a Roma: "Caravaggio oggi si schiererebbe con gli oppressi"

Segue la pellicola d'animazione russo-ungherese Lo schiaccianoci e il flauto magico, stabile al quarto posto con 355.000 euro di incasso che le fanno superare i 909.000 euro.

In quinta posizione troviamo il debutto della sensuale commedia con Emma Thompson, Il piacere è tutto mio, che raccoglie 307.000 euro da 201 sale. Come rivela la nostra recensione de Il piacere è tutto mio, Emma Thompson interpreta Nancy Stokes, una vedova che decide di uscire dalla propria comfort zone ingaggiando un gigolò che la aiuti a scoprire il piacere sessuale per la prima volta nella sua vita.