Black Adam, per Dwayne Johnson il flop del film DC è un mistero: 'Travolto dal vortice della nuova leadership'

Dwayne "The Rock" Johnson ha voluto parlare in maniera molto limpida del flop di Black Adam, film che aveva pubblicizzato con tutte le sue forze, colpevolizzando i cambi al vertice della DC.

Non c'è alcun dubbio sul fatto che Black Adam, film con Dwayne "The Rock" Johnson nei panni dell'antieroe dei fumetti DC, sia stato uno dei più grandi flop degli ultimi anni, superato soltanto da The Flash. L'attore ha provato in tutti i modi a minimizzare le perdite, ma i dati parlano chiaro: il film non è riuscito a superare i 400 milioni di dollari al box-office, cancellando di fatto i piani per un sequel.

Ma quali sono state le ragioni del flop? Dwayne Johnson ha voluto dire la sua in una puntata di Hart to Hart, il talk show del suo amico e collega Kevin Hart: "Rimarrà uno dei più grandi misteri. Penso che il film sia rimasto travolto dal vortice della nuova leadership, ci sono stati così tanti cambi in pochissimo tempo. Ogni volta che ti trovi in una compagnia quotata in borsa che decide di dare uno scossone alla sua leadership, devi poi fare i conti con persone che non la pensano al tuo stesso modo, sia dal punto di vista creativo sia finanziario".

"Ho avuto il più grande weekend di apertura della mia carriera, abbiamo cercato di far crescere il franchise e abbiamo riportato il Superman di Henry Cavill, facendo impazzire il pubblico" ha poi aggiunto Dwayne Johnson. "E soprattutto abbiamo portato diversità nel mondo dei supereroi con tanti personaggi, maschili e femminili, di colore".

Nonostante il cameo di Superman che stuzzicava i fan su un possibile scontro con Black Adam, i piani sono stati cancellati dopo la presa di potere di James Gunn e Peter Safran, pronti a lanciare il nuovo DC Universe.

Henry Cavill è stato infatti rimpiazzato da David Corenswet, pronto a vestire i panni del nuovo uomo d'acciaio in Superman: Legacy, e Black Adam non è stato più menzionato tra i piani della Warner sul grande schermo.