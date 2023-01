Black Adam, Dwayne Johnson risponde ai detrattori: “Io ho le p*lle anche per fallire”

A seguito dei risultati conseguiti a Black Adam, Dwayne Johnson ha deciso di rispondere ai suoi detrattori con un video in cui parla di "fallimento".

L'uscita nei cinema di Black Adam sembrava anticipare una visione molto più ampia da parte di Dwayne Johnson, una sorta di "nuovo universo narrativo" che avrebbe incluso anche altri potentissimi personaggi del DCU, compreso Superman. I risultati ottenuti dal film e alcune interviste dell'attore, però, hanno suscitato le critiche della stampa online e l'hanno spinto a una risposta forte e diretta.

In base a quanto riportato da comicbookmovie.com, a scatenare le "penne" dei giornalisti di settore sarebbe stato un tentativo di Johnson di far sembrare Black Adam redditizio con la condivisione di alcuni dati finanziari a Deadline, e questo starebbe spingendo molte testate di Hollywood a scrivere pezzi negativi sul suo conto.

Il risultato negativo di Black Adam, però, non sembra averlo demotivato fino in fondo. L'attore ha infatti deciso di reagire alla situazione condividendo un video sui suoi profilo social in cui parla del "coraggio di fallire".

Dwayne Johnson: l'uscita di scena di Black Adam dai piani DC sarebbe legata a vari problemi con Warner Bros

"Sto semplicemente avendo le p*lle di fallire", dice nel video messo online, suggerendo che si tratta di un'esperienza che forse lo aiuterà a rialzarsi in maniera differente. Cosa ci riserverà il suo futuro?