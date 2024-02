Black Adam, Aldis Hodge tornerà nei panni di Hawkman nel DCU di James Gunn?

Ora che il debutto del DC Universe di James Gunn e Peter Safran comincia ad avvicinarsi sempre di più, ci si chiede quali altri personaggi del precedente DC Extended Universe faranno ritorno e tra questi c'è anche l'Hawkman di Aldis Hodge.

Il personaggio faceva il suo debutto in Black Adam, cinecomi di Jaume Collet-Serra che vedeva protagonista l'omonimo personaggio interpretato da Dwayne Johnson.

Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam (Dwayne Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Aldis Hodge ha discusso con James Gunn?

Interrogato in merito al suo possibile ritorno nei panni di Carter Hall / Hawkman, Aldis Hodge ha ammesso di non aver ancora ricevuto nessuna chiamata da parte di James Gunn e soci, ma che sarebbe disposto a tornare immediatamente se dovesse presentarsi l'occasione.

"Non posso proprio parlarne. Dovrai parlarne con James. Ma sì, non so cosa ci sia in serbo per Hawkman. Dirò che mi piacerebbe portare a termine i progetti che avevamo per Hawkman, e in un certo senso rivisitarli, perché c'è una tale quantità di profondità quando si tratta della sua intera storyline, e tutto quel genere di cose. Quindi, se è qualcosa a cui sono interessati, la mia porta è sempre aperta. Ma so che vogliono costruire un mondo molto diverso. Non posso dire se farò parte di quel mondo, perché è al di sopra del mio livello, ma se mai dovessero chiamare, ci sarò".