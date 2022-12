Superman: ecco quanto è stato pagato Henry Cavill per i camei in Black Adam e The Flash

Insider affidabili hanno svelato la cifra considerevole che Henry Cavill avrebbe guadagnato per i cameo come Superman in Black Adam e The Flash.

Abbiamo scoperto ieri con grande dispiacere che Henry Cavill non sarà più Superman nel nuovo DC Universe progettato da James Gunn e Peter Safran.

La notizia ha ovviamente rattristato profondamente l'attore, che aveva anche rinunciato alla saga di The Witcher in previsione del suo ritorno nei panni dell'Uomo d'acciaio, che Warner Bros. gli aveva preannunciato prima di assumere Gunn e Safran ai vertici dei DC Studios.

I due, però, hanno deciso di fare tabula rasa del cosiddetto SnyderVerse, per dare vita a un nuovo DC Universe che nei loro piani dovrebbe svilupparsi nei prossimi dieci anni.

Gunn sta già scrivendo il nuovo film su Superman, ma sarà una versione giovane dell'Uomo d'acciaio, motivo per il quale ha incontrato Henry Cavill per dargli la triste notizia e promettergli un qualche ruolo nel futuro DCU.

Proviamo sicuramente grande empatia per Cavill, che aveva perso da anni le speranze, poi è stato illuso di poter tornare e infine "licenziato". A consolazione di tutto ciò, però, abbiamo scoperto che Cavill ha spillato un bel po' di dollari alla Warner Bros. per pochi minuti di girato. Secondo i soliti influenti insider avrebbe percepito 250.000 dollari sia per il cameo in Black Adam che per quello ancora inedito in The Flash, che tra l'altro molto probabilmente verrà cancellato.

Cavill got paid $250k for the cameo in Black Adam and another $250k for the now deleted Clark Kent scene at the end of The Flash. https://t.co/kJA5AFsnGD — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) December 15, 2022

It wasn't Clark Kent, it was Superman in the speed force and Flash sees him and says "Oh this is where you've been the whole time" https://t.co/KJKYpjWxlt — KC Walsh (@TheComixKid) December 15, 2022

In quella scena scartata sembra che Barry Allen liberi Superman dalla Speed ​​Force dopo il suo viaggio indietro nel tempo. Per quanto Cavill sia deluso dal fatto che il suo futuro come Superman sia finito, speriamo che aver sfilato 500.000 dollari alla Warner Bros. gli abbia reso la pillola più facile da digerire.

Intanto, i fan sono in rivolta e stanno lanciando petizioni di ogni tipo per far tornare Cavill come Superman e, semmai, licenziare Ezra Miller come Flash.

E voi? Come la pensate?