Black Adam batte Barbie nel Regno Unito, ma solo nella classifica dei DVD più venduti del 2023

Il film Black Adam con star Dwayne Johnson è in cima alla classifica dei film più venduti in formato DVD nel Regno Unito, ma Barbie domina negli altri formati.

Barbie ha dominato le classifiche degli incassi in tutto il mondo, ma nel Regno Unito il film è stato battuto da Black Adam nella vendita di DVD.

Il progetto con star Dwayne Johnson ha deluso le aspettative del pubblico e della critica, tuttavia sembra aver conquistato l'attenzione dei fan.

I dati di vendita

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena del film action

Nel Regno Unito, Black Adam ha infatti conquistato la prima posizione della classifica di vendita in DVD con oltre 80.000 copie vendute.

Le statistiche, tuttavia, non tengono conto del minor tempo avuto a disposizione da Barbie per migliorare la propria posizione. In soli due mesi, infatti, il progetto con star Margot Robbie è arrivato a quota 66.428 copie di DVD venduti. La cifra, comunque notevole, non ha permesso al lungometraggio diretto da Greta Gerwig di rientrare nelle prime sei posizioni.

Alle spalle di Black Adam ci sono invece John Wick: Chapter 4, Elvis, Oppenheimer e Top Gun: Maverick.

Il film di Christopher Nolan è invece al primo posto della classifica di vendita dei film in Blu-Ray, seguito da Avatar: La via dell'acqua, John Wick: Chapter 4, Black Adam e Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1.

Golden Globes 2024: snobbati e sorprese, serataccia per Barbie e Taylor Swift

Barbie, invece, è in cima ai dati che uniscono la vendita in formato digitale, Blu-Ray, DVD e on demand, con oltre 700.000 copie. Alle sue spalle il quarto capitolo del franchise con Keanu Reeves, fermo a 694.000 unità, e Super Mario Bros. Il Film con 648.000 copie.